उत्तराखंड बीजेपी ने जारी की प्रवक्ताओं की लिस्ट, दो वरिष्ठ विधायकों को भी दी जिम्मेदारी

वहीं पिथौरागढ़ से मथुरा जोशी जो की हाल ही में कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में आए थे और एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उत्तराखंड में जाने जाते हैं, उन्हें भी प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा देहरादून महानगर से खजनदास और विनोद चमोली के अलावा हनी पाठक, कुंवर जपेंद्र सिंह और कमलेश रमन को भी प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है.

उत्तराखंड भाजपा द्वारा जारी की गई सूची में देहरादून महानगर से पांच प्रवक्ता तो वहीं देहरादून ग्रामीण, पिथौरागढ़, काशीपुर और नैनीताल से एक-एक प्रदेश प्रवक्ता पार्टी द्वारा नियुक्त किया गया है. भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई प्रवक्ताओं की इस सूची में सबसे पहले देहरादून महानगर से विधायक खजनदास और विधायक विनोद चमोली जो की पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इन्हें प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया है.

देहरादून : उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी एक मजबूत टीम तैयार करने में जुटी हुई है. इसी कड़ी में पहले प्रदेश कार्यकारिणी और जिलों की कार्यकारिणी का गठन किया गया तो वहीं आप प्रदेश स्तर पर प्रवक्ताओं की एक लंबी चौड़ी सूची जारी की गई है.

इसके साथ ही देहरादून ग्रामीण से भारतीय जनता पार्टी में युवा चेहरा के रूप में जाने जाने वाले नवीन ठाकुर को प्रवक्ताओं की लिस्ट में शामिल किया गया है. वही काशीपुर से गुरविंदर सिंह और नैनीताल से विकास भगत को प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि पार्टी द्वारा काफी मंथन के बाद प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची को जारी की हैं. उन्होंने बताया कि इन प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी प्रदेश में बड़े राजनीतिक मुद्दों पर पार्टी के पक्ष को मीडिया के सामने रखना होता है. इसके अलावा कई बार ऐसी परिस्थितियों आती है और प्रदेश में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे सामने आते हैं, जिन पर कोई वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति पार्टी का पक्ष जनता और मीडिया के सामने रखें. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपने दो वरिष्ठ विधायकों को जिन में पूर्व में मंत्री रह चुके और पार्टी में बेहद वरिष्ठ नेता खजनदास तो वही राजनीतिक मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण समझ रखने वाले विधायक विनोद चमोली को जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा कांग्रेस से भाजपा में आए मथुरा दत्त जोशी भी काफी वरिष्ठ नेता है. मथुरा दत्त जोशी हर विषय पर अपनी बात को बेहद तथ्यों और सटीकता से रखने वाले व्यक्ति है. पार्टी का कहना है कि अब प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आगे बड़ी चुनौती है. ऐसे में पार्टी के प्रवक्ता ही पार्टी के मुख्य चेहरे होते हैं और यह चेहरे बेहद गंभीर और अनुभवी होनी चाहिए. इसीलिए प्रवक्ताओं की लिस्ट में पार्टी के बड़े नेताओं का नाम आगे रखा गया है.

