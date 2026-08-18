बीजेपी ऑफिस के बाहर हंगामा, भाजपा नेता के ड्राइवर को पड़ा थप्पड़, जानिये पूरा मामला
पार्किंग विवाद को लेकर आज बीजेपी ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा हुआ. इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 18, 2026 at 7:49 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मंगलवार को गढ़वाल मंडल की तीनों लोकसभा सीटों को लेकर पार्टी की अहम बैठक हुई. बैठक में सांसदों, विधायकों और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने के कारण भाजपा मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में वाहनों का जमावड़ा लग गया. इनोवा, थार समेत कई बड़ी गाड़ियां सड़क किनारे और मुख्यालय के आसपास खड़ी होने से इलाके में जाम की स्थिति बन गई.
इसी दौरान भाजपा मुख्यालय से सटे घर में रहने वाला एक व्यक्ति गुस्से में मुख्यालय के गेट पर पहुंच गया. उसने पार्किंग व्यवस्था को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं से नाराजगी जताई. उनका कहना था कि आम लोगों की गाड़ी सड़क पर खड़ी होने पर तत्काल चालान कर दिया जाता है, लेकिन भाजपा मुख्यालय में बड़ी बैठक होने के कारण सड़क पर बड़ी संख्या में वाहन खड़े हैं और व्यवस्था संभालने वाला कोई नहीं है.
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गेट के सामने गाड़ी खड़ी होने पर बढ़ा विवाद: मामला उस वक्त ज्यादा बिगड़ गया जब भाजपा के एक प्रदेश मंत्री की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी पड़ोसी के घर के मुख्य गेट के ठीक बाहर खड़ी मिली. पड़ोसी के मुताबिक वह करीब एक घंटे से वाहन के ड्राइवर को तलाश रहे थे. गाड़ी उनके घर के प्रवेश द्वार के सामने खड़ी होने के कारण उन्हें आने-जाने में परेशानी हो रही थी. इसी बीच भाजपा नेता का ड्राइवर जब अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्साए पड़ोसी ने ड्राइवर को थप्पड़ जड़ दिया.
इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई. काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही. पड़ोसी ने आरोप लगाया कि उनके घर के गेट के सामने गाड़ी खड़ी करके उन्हें परेशान किया जा रहा है. अगर किसी घर में अचानक कोई इमरजेंसी हो जाए तो ऐसी स्थिति में लोग अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पाएंगे.
पड़ोसी का कहना था कि भाजपा मुख्यालय में बड़ी बैठक होने के कारण सुबह से ही इलाके में बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी हैं. पूरा मोहल्ला वाहनों से घिर गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों के घरों के सामने तक वाहन खड़े किए जा रहे हैं. व्यवस्था देखने के लिए न तो भाजपा कार्यालय की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और न ही ट्रैफिक पुलिस की कोई विशेष व्यवस्था दिखाई दे रही है.पड़ोसी ने भाजपा कार्यालय को लेकर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कॉलोनी में भाजपा का कार्यालय नियमों के विपरीत संचालित किया जा रहा है.
बड़ी बैठक के बावजूद अतिरिक्त व्यवस्था पर सवाल: भाजपा मुख्यालय में गढ़वाल मंडल की तीनों लोकसभा सीटों को लेकर बैठकों का कार्यक्रम पहले से तय था. ऐसे में बड़ी संख्या में सांसदों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना भी थी. इसके बावजूद मुख्यालय के बाहर पार्किंग और यातायात व्यवस्था को लेकर कोई खास अतिरिक्त इंतजाम नजर नहीं आया. सड़क पर बड़ी संख्या में वाहनों के खड़े होने से न सिर्फ यातायात प्रभावित हुआ बल्कि स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा. ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं.
मामले को लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय प्रभारी जगमोहन सिंह रावत से सवाल किया गया. उन्होंने कहा नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्वयं इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी के घर के गेट के सामने वाहन खड़ा न किया जाए. उन्होंने कहा कि संभवत: किसी ने भूलवश पड़ोसी के घर के गेट के बाहर वाहन खड़ा कर दिया होगा. जिसकी वजह से वह नाराज हो गए.
भाजपा कार्यालय को लेकर पड़ोसी की ओर से लगाए गए आरोपों पर जगमोहन सिंह रावत ने कहा कि भाजपा का प्रदेश कार्यालय आज से नहीं, बल्कि पिछले कई वर्षों से इसी स्थान पर संचालित हो रहा है. जब इस तरह के बड़े कार्यक्रम होते हैं तो कई बार ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.
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