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उत्तराखंड के नेता चुनावी राज्यों में बीजेपी को देंगे धार, सीएम धामी समेत अन्य को मिली जिम्मेदारी

असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में होने हैं विधानसभा चुनाव, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मैदान में उतरेंगे नेता

Uttarakhand BJP Leaders
बीजेपी की रैली (फाइल फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 19, 2026 at 3:32 PM IST

3 Min Read
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देहरादून: देश के चार राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है. ऐसे में पश्चिम बंगाल, असम और केरल जैसे अहम राज्यों में बीजेपी ने उत्तराखंड के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है. जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जल्द चुनावी रैलियों के जरिए प्रचार अभियान को धार देंगे.

बता दें कि देश के चार राज्यों असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनावी अभियान को मजबूती देने के लिए अब उत्तराखंड के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपनी शुरू कर दी है.

पश्चिम बंगाल में डटे धन सिंह रावत: उत्तराखंड बीजेपी की मानें तो पिछले कुछ महीनों से राज्य के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पश्चिम बंगाल में सक्रिय रहकर संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं. उनके साथ युवा मोर्चा की टीम भी लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रही है.

सीएम धामी करेंगे जनसभाएं और रोड शो: इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी चुनावी राज्यों में प्रचार की जिम्मेदारी दी जा रही है. बताया जा रहा है कि धामी जल्द ही पश्चिम बंगाल, असम और केरल में जनसभाएं एवं रोड शो करेंगे. जहां वो बीजेपी को मजबूत कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे.

सीएम धामी का प्रचार बीजेपी के लिए होता है फायदेमंद: दरअसल, हाल के चुनावों में धामी का प्रचार बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है. बिहार, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में उनके दौरे के दौरान पार्टी को सकारात्मक परिणाम मिले, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार भी उन पर भरोसा जताया है.

चुनाव को धार देंगे बीजेपी के नेता और मंत्री: वहीं, उत्तराखंड बीजेपी के अन्य नेताओं और मंत्रियों को भी चरणबद्ध तरीके से चुनावी राज्यों में भेजा जाएगा. शुरुआती दौर में बीजेपी युवा मोर्चा की टीमें पश्चिम बंगाल, असम और केरल में सक्रिय हो चुकी हैं. जबकि, मतदान की तारीख नजदीक आते ही वरिष्ठ नेताओं की तैनाती भी बढ़ेगी.

"उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाता है. यही वजह है कि उन्हें लगातार दूसरे राज्यों के चुनावों में जिम्मेदारी दी जाती है. पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी इस बार बेहतर प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत दर्ज करेगी."- कुंदन परिहार, बीजेपी महामंत्री, उत्तराखंड

गौर हो कि असम, केरल और पुडुचेरी में पहले चरण यानी एक ही चरण में 9 अप्रैल को मतदान होगा. जबकि, तमिलनाडु में भी एक चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी. वहीं, पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. बीजेपी भी देशभर के नेताओं को मैदान में उतारकर चुनावी समीकरण साधने में जुटी हुई है.

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