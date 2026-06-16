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प्रवास के जरिए हारी सीटों को जीतने की रणनीति, कांग्रेस बोली- प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, भाजपा प्रवास में मस्त

देहरादून: भाजपा नेताओं का अलग-अलग क्षेत्रों में दो दिवसीय प्रवास जारी है. हालांकि, ये प्रवास आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य नेता अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास कार्यक्रम के दौरान बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर फ़ीड बैक ले रहे हैं. साल 2022 में हारने वाली 23 सीटों को मजबूती प्रदान करने के लिए बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों समेत मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद दो दिवसीय प्रवास करने का अभियान जारी हैं. वहीं, कांग्रेस इस पर कई सवाल खड़े कर रही है?

उत्तराखंड में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं. जिसके मद्देनजर प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियों भाजपा और कांग्रेस चुनावी शंखनाद के साथ में चुनावी रणनीतियों को तैयार करने की कवायद में जुटी हुई है. ताकि आगामी चुनाव की बैतरणी को पार कर सके. जहां एक ओर कांग्रेस अपने पार्टी को मजबूत करने की रणनीतियों पर काम कर रही है. वहीं, दूसरी ओर भाजपा साल 2022 में विधानसभा चुनाव में हारी सीटों को जीतने के लिए रणनीतियां पर काम कर रही है. इसी क्रम में भाजपा ने प्रदेश कोर कमेटी के सदस्यों को हारी हुई विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करवा रही है. ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में इन सीटों को भी जिताऊ बनाया जा सके.