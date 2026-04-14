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PM मोदी की रैली से गायब दुष्यंत गौतम, गैर मौजूदगी ने उठाए सवाल, कांग्रेस ने किया कटाक्ष

बीजेपी के दिग्गज नेता आज देहरादून में हुए पीएम मोदी के कार्यक्रम में कही नजर नहीं आए. इसीलिए कई तरह के सवाल उठ रहे है.

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PM मोदी की रैली से गायब दुष्यंत गौतम (@CM Office Uttarakhand)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 14, 2026 at 8:20 PM IST

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देहरादून: आज 14 अप्रैल को उत्तराखंड के लिए बड़ा दिन था. पीएम मोदी ने राजधानी देहरादून से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया. इस मौके पर पीएम मोदी ने देहरादून में 12 किमी को रोड शो किया और फिर विशाल जनसभा को संबोधित भी किया था.

इस कार्यक्रम में सरकार के तमाम मंत्रियों के अलावा बीजेपी के सभी विधायक और नेता मौजूद रहे, लेकिन एक चेहरा इतने बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम से नदारद था, जिसकी चर्चा राजनीति गलियारों में हो रही है, वो नाम है, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का. प्रभारी दुष्यंत की गैर मौजूदगी से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है.

सभी नेताओं को मंच पर दी गई जगह: दरअसल, दुष्यंत गौतम की गैर मौजूदगी पर इसीलिए सवाल खड़े हो रहे है, क्योंकि बीजेपी के लिए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन बहुत बड़ा कार्यक्रम था. इसीलिए इस कार्यक्रम में बीजेपी के सभी नेता शामिल हुए थे. सीएम धामी के अवाला पूरी कैबिनेट सिर्फ सतपाल महाराज को छोड़कर सभी मंत्री मंच पर मौजूद थे. इसके बाद राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई थी. सभी सांसदों को पीएम मोदी के साथ मंच पर जगह दी गई थी.

तीरथ सिंह रावत और विजय बहुगुणा भी मंच पर मौजूद थे: वहीं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और विजय बहुगुणा भी पीएम के साथ मंच पर मौजूद थे, लेकिन एक चेहरा जो गायब था, वो था उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम. इसीलिए इतने बड़े कार्यक्रम में दुष्यंत गौतम की गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है.

अंकिता भंडारी हत्याकांड तो नहीं वजह: इस कार्यक्रम से उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की गैर मौजूदगी को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल, खुद को बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी कहने वाले उर्मिला सनावर ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कुछ खुलासे किए थे. उर्मिला सनावर ने अपनी और सुरेश राठौर की मोबाइल पर हुई बातचीत का कथित ऑडियो जारी किया था, जिसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र किया गया और उसी कथित ऑडियो में दुष्यंत गौतम पर कुछ गंभीर आरोप लगाए गए थे.

उर्मिला सनावर के खुलासे के बाद ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था. प्रदेश भर में जगह-जगह प्रदर्शन हुए. जनता के दबाव में सीएम धामी ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे. तभी से दुष्यंत गौतम बीजेपी के कार्यक्रमों में नजर नहीं आ रहे है. कुछ समय पहले भी देहरादून में बीजेपी कार्यकारणी की बैठक की गई थी, उसमें भी दुष्यंत गौतम नहीं थे. वहीं आज पीएम मोदी के कार्यक्रम से भी दुष्यंत गौतम ने दूरी बनाकर रखी.

कांग्रेस ने किया कटाक्ष: दुष्यंत गौतम की गैर मौजूदगी के सवाल पर कांग्रेस ने भी कटाक्ष किया. कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉ प्रतिमा सिंह का कहना है कि

जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से आज दुष्यंत गौतम गायब रहे, वह यह दर्शा रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं दुष्यंत गौतम को खुद दोषी मान रही है. भाजपा सिर्फ मंचों से दुष्यंत गौतम को नदारत करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है. देवभूमि की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग करती है कि वो ये बताए कि उनके खिलाफ आप कार्रवाई, क्या करेंगे?
-डॉ प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस -

वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का भी इस मामले पर बयान आया है. उन्होंने अपने अंदाज में बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में उन पर लगे गंभीर आरोपों के चलते भाजपा नेतृत्व ने उन से दूरी बना ली है.

बीजेपी का जवाब:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम था. इस वजह से स्टेज पर किसी भी संगठन के पदाधिकारी को जगह नहीं दी गई. कार्यक्रम में सिर्फ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ही नहीं, बल्कि प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद नहीं थी. विपक्ष की ओर से सिर्फ अनर्गल बयानबाजी कर सवाल उठाए जा रहे हैं. जबकि अंकित भंडारी हत्याकांड मामले में राज्य सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति पहले ही कर चुकी है.
-मनवीर चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी, भाजपा -

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