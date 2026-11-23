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विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी का बड़ा हैट्रिक प्लान, 60 पार के लक्ष्य के लिए ट्रंप कार्ड होंगे ये 3 स्तंभ

हरिद्वार में हुई बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने अभी से अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है. हरिद्वार में हुई प्रदेश कार्यकारिणी के बाद पार्टी ने 60 पार का लक्ष्य दोहराते हुए बूथ स्तर पर 51 फीसदी से अधिक वोट हासिल करने की रणनीति बनाई है. इसके लिए सरकार के पांच साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड घर-घर पहुंचाने से लेकर कांग्रेस को घेरने तक की रणनीति तैयार की गई है.

विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी का प्लान: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी बिसात बिछने लगी है. भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ संगठन को चुनावी मोड में लाना शुरू कर दिया है. पार्टी का फोकस अब केवल बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों और जनसभाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने पर है.