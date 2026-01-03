ETV Bharat / state

उत्तराखंड BJP ने सातों मोर्चों की टीम घोषित की, जानें किन नेताओं को मिला कौन सा पद

बीजेपी ने महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा में 268 पदाधिकारी नियुक्त किए

बीजेपी ने घोषित किए 7 मोर्चों के पदाधिकारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 3, 2026 at 11:11 AM IST

Updated : January 3, 2026 at 11:23 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड बीजेपी ने अपने सभी सात मोर्चों की टीम घोषित कर दी है. इन मोर्चों में 268 लोगों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. बीजेपी ने प्रदेश के सात मोर्चे जिसमें महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा में पदाधिकारियों की नियुक्ति की है. गौरतलब है कि भाजपा ने 2 महीने पहले इन सभी सात मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे.

बीजेपी ने 7 मोर्चों के पदाधिकारी घोषित किए: इन दिनों उत्तराखंड में बेहद मुश्किल हालात का सामना कर रही भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा बनाए रखने के लिए फिलहाल पार्टी के सभी सात मोर्चे जिसमें महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा में 268 नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी है.

उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी (Photo courtesy - Uttarakhand BJP)

महिला मोर्चा में 39 पदाधिकारी: प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट के नेतृत्व में भाजपा ने 39 पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रदेश महिला मोर्चा में की है. महिला मोर्चा की इस टीम में 6 प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश महामंत्री, 6 प्रदेश मंत्री नियुक्ति किए हैं. इसके साथ ही प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय मंत्री, प्रदेश सह- कार्यालय मंत्री, प्रदेश मीडिया संयोजक, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक, प्रदेश आईटी संयोजक के पद पर एक-एक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है. प्रदेश मीडिया सहसंयोजक के पद पर तीन पदाधिकारी, प्रदेश प्रवक्ता के पद पर पांच, प्रदेश सोशल मीडिया का संयोजक में तीन, प्रदेश आई टी सह-संयोजक पद पर 2 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं में संयोजक, सह संयोजक मिलकर तीन-तीन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है.

उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी (Photo courtesy - Uttarakhand BJP)

ये कार्यकर्ता बनाई गई हैं बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी: महिला मोर्चा में हरिद्वार जिले की रीता चमोली, रुद्रप्रयाग जिले की अमरदेई शाह, पिथौरागढ़ जिले की कमला चुफाल, अल्मोड़ा जिले की किरन पंत, रुड़की की रोमा सैनी और टिहरी गढ़वाल जिले की भावना डोभाल को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

चमोली जिले की हिमानी वैष्णव और उधम सिंह नगर जिले की रश्मि रस्तोगी बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री नियुक्त की गई हैं.

डॉक्टर दिव्या बनाई गई हैं बीजेपी महिला मोर्चा की मीडिया संयोजक: देहरादून महानगर की डॉक्टर नेहा शर्मा, रानीखेत की विमला रावत, देहरादून ग्रामीण की रचिता ठाकुर, कोटद्वार की अनिता आर्या, नैनीताल की विजयलक्ष्मी चौहान और ऋषिकेश की कविता शाह को बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदेश मंत्री बनाया गया है. देहरादून महानगर की डॉक्टर दिव्या नेगी बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की मीडिया संयोजक बनाई गई हैं.

भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी (Photo courtesy - Uttarakhand BJP)

भाजपा युवा मोर्चा में सबसे बड़ी 60 पदाधिकारियों की लिस्ट: भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा मोर्चा में सबसे बड़ी टीम नियुक्त की है. भाजपा जनता युवा मोर्चा में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश मंत्री, प्रदेश मीडिया सहसंयोजक के पद पर 4 कार्यकर्ता, प्रदेश प्रवक्ता के पद पर पांच कार्यकर्ता, प्रदेश सोशल मीडिया सह-संयोजक पर 2, आईटी सह संयोजक पर 2 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. इसके अलावा आईटी संयोजक, सोशल मीडिया संयोजक, प्रदेश मीडिया संयोजक, प्रदेश कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय मंत्री, सह कार्यालय मंत्री पद पर एक-एक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है.

उत्तराखंड भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी (Photo courtesy - Uttarakhand BJP)

इसके साथ ही बीजेपी ने गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में एक एक संयोजक के साथ चार चार सह संयोजक नियुक्त किए हैं. यही नहीं युवा मोर्चा में पॉलिसी एंड रिसर्च संयोजक में दो लीगल संयोजक में एक लीगल शहर संयोजक नियुक्ति किए हैं. दो सदस्यता संयोजक में एक और सहसंयोजक नियुक्त किया है. दो खेलकूद संयोजक, एक और सह संयोजक, दो कॉलेज आउटरीच संयोजक, एक सहसंयोजक, दो स्टडी सर्किल संयोजक, एक और स्टडी सर्कल्स का संयोजक में दो कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है.

उत्तराखंड भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी (Photo courtesy - Uttarakhand BJP)

बीजेपी किसान मोर्चा में 42 पदाधिकारी नियुक्त: इसके साथ ही बीजेपी ने प्रदेश किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की भी घोषणा कर दी है. बीजेपी किसान मोर्चा में 42 कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाया गया है. बीजेपी ने प्रदेश किसान मोर्चा में 6 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए हैं. दो लोगों को प्रदेश महामंत्री पद पर नियुक्त किया है. 6 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं.

बीजेपी किसान मोर्चा के पदाधिकारी (Photo courtesy - Uttarakhand BJP)
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारी (Photo courtesy - Uttarakhand BJP)

कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय मंत्री और प्रदेश मीडिया संजोजक पद पर एक-एक पदाधिकारी नियुक्ति किए गए हैं. प्रदेश मीडिया सह संयोजक पद पर तीन पदाधिकारी नियुक्ति किए गए हैं. तीन कार्यकर्ताओं को बीजेपी किसान मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है. एक सोशल मीडिया संयोजक भी नियुक्त किया गया है.

उत्तराखंड बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी (Photo courtesy - Uttarakhand BJP)

बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा में 34 पदाधिकारियों की नियुक्ति: बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चा में 33 पदाधिकारियों की घोषणा की गई है. इसमें 6 प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश महामंत्री, 6 प्रदेश मंत्री, 1-1 प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय मंत्री, प्रदेश मीडिया संयोजक, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक, प्रदेश आईटी संयोजक बनाए गए हैं. दो कार्यकर्ताओं को प्रदेश मीडिया सह संयोजक और तीन कार्यकर्ताओं को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है. इसके साथ ही दो प्रदेश सोशल मीडिया सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं.

बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी (Photo courtesy - Uttarakhand BJP)

बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा में कुमाऊं और गढ़वाल के एक-एक संयोजक नियुक्त किए गए हैं. इसके साथ ही दोनों मंडलों में तीन-तीन सह संयोजक भी नियुक्त किए गए हैं.

उत्तराखंड भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी (Photo courtesy - Uttarakhand BJP)

बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के 30 पदाधिकारियों की घोषणा: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के 30 पदाधिकारियों की घोषणा भी की है. इसमें 6 कार्यकर्ताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. 2 प्रदेश महामंत्री नियुक्त किए गए हैं. 6 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं. प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय मंत्री, प्रदेश मीडिया संयोजक, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक, प्रदेश आईटी संयोजक, प्रदेश आईटी सह संयोजक पदों पर एक-एक पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. इसके साथ ही प्रदेश मीडिया सह संयोजक पद पर 2, प्रदेश सोशल मीडिया सह संयोजक पद पर 2 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं.

उत्तराखंड बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी (Photo courtesy - Uttarakhand BJP)

बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम में भी एक-एक गढ़वाल और कुमाऊं संयोजक नियुक्त हैं. इनके साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में दो-दो सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं.

भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी (Photo courtesy - Uttarakhand BJP)

बीजेपी अन्य पिछड़ा वर्ग 33 पदाधिकारी घोषित: बीजेपी अन्य पिछड़ा वर्ग के 33 पदाधिकारियों की घोषणा की गई है. अन्य पिछड़ा वर्ग में 6 प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश महामंत्री, 6 प्रदेश मंत्री, 3 प्रदेश प्रवक्ता, एक-एक प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय मंत्री, प्रदेश मीडिया संयोजक, प्रदेश मीडिया सह संयोजक, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक, प्रदेश आईटी संयोजक और प्रदेश आईटी सह संयोजक नियुक्त किए हैं.

उत्तराखंड भाजपा अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी (Photo courtesy - Uttarakhand BJP)

बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 30 पदाधिकारी घोषित: बीजेपी ने अपने अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 30 पदाधिकारियों की घोषणा की है. इनमें 6 प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश महामंत्री, 6 प्रदेश मंत्री, 3 प्रदेश प्रवक्ता घोषित किए हैं. इसके साथ ही प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय मंत्री, प्रदेश मीडिया संयोजक, प्रदेश मीडिया सह संयोजक, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक, प्रदेश सोशल मीडिया सह संयोजक और प्रदेश आई संयोजक के पदों पर एक-एक पदाधिकारी नियुक्त किए हैं.

उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारी (Photo courtesy - Uttarakhand BJP)
उत्तराखंड बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारी (Photo courtesy - Uttarakhand BJP)
ये हैं बीजेपी के 7 मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष: गौरतलब है कि बीजेपी ने करीब 2 महीने पहले रुचि चौहान भट्ट को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था. विपुल मैंदोली को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था. उसी दौरान महेंद्र सिंह नेगी को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था. प्रेम सिंह राणा को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

इसके साथ ही तब बलवीर घुनियाल को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था. अनीस गौड़ को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. नेत्रपाल मौर्या भारतीय जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे.

