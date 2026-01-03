ETV Bharat / state

उत्तराखंड BJP ने सातों मोर्चों की टीम घोषित की, जानें किन नेताओं को मिला कौन सा पद

डॉक्टर दिव्या बनाई गई हैं बीजेपी महिला मोर्चा की मीडिया संयोजक: देहरादून महानगर की डॉक्टर नेहा शर्मा, रानीखेत की विमला रावत, देहरादून ग्रामीण की रचिता ठाकुर, कोटद्वार की अनिता आर्या, नैनीताल की विजयलक्ष्मी चौहान और ऋषिकेश की कविता शाह को बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदेश मंत्री बनाया गया है. देहरादून महानगर की डॉक्टर दिव्या नेगी बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की मीडिया संयोजक बनाई गई हैं.

चमोली जिले की हिमानी वैष्णव और उधम सिंह नगर जिले की रश्मि रस्तोगी बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री नियुक्त की गई हैं.

ये कार्यकर्ता बनाई गई हैं बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी: महिला मोर्चा में हरिद्वार जिले की रीता चमोली, रुद्रप्रयाग जिले की अमरदेई शाह, पिथौरागढ़ जिले की कमला चुफाल, अल्मोड़ा जिले की किरन पंत, रुड़की की रोमा सैनी और टिहरी गढ़वाल जिले की भावना डोभाल को प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

महिला मोर्चा में 39 पदाधिकारी: प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष रुचि भट्ट के नेतृत्व में भाजपा ने 39 पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रदेश महिला मोर्चा में की है. महिला मोर्चा की इस टीम में 6 प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश महामंत्री, 6 प्रदेश मंत्री नियुक्ति किए हैं. इसके साथ ही प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय मंत्री, प्रदेश सह- कार्यालय मंत्री, प्रदेश मीडिया संयोजक, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक, प्रदेश आईटी संयोजक के पद पर एक-एक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है. प्रदेश मीडिया सहसंयोजक के पद पर तीन पदाधिकारी, प्रदेश प्रवक्ता के पद पर पांच, प्रदेश सोशल मीडिया का संयोजक में तीन, प्रदेश आई टी सह-संयोजक पद पर 2 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं में संयोजक, सह संयोजक मिलकर तीन-तीन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है.

देहरादून: उत्तराखंड बीजेपी ने अपने सभी सात मोर्चों की टीम घोषित कर दी है. इन मोर्चों में 268 लोगों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. बीजेपी ने प्रदेश के सात मोर्चे जिसमें महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा में पदाधिकारियों की नियुक्ति की है. गौरतलब है कि भाजपा ने 2 महीने पहले इन सभी सात मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए थे.

भाजपा युवा मोर्चा में सबसे बड़ी 60 पदाधिकारियों की लिस्ट: भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा मोर्चा में सबसे बड़ी टीम नियुक्त की है. भाजपा जनता युवा मोर्चा में 8 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश मंत्री, प्रदेश मीडिया सहसंयोजक के पद पर 4 कार्यकर्ता, प्रदेश प्रवक्ता के पद पर पांच कार्यकर्ता, प्रदेश सोशल मीडिया सह-संयोजक पर 2, आईटी सह संयोजक पर 2 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. इसके अलावा आईटी संयोजक, सोशल मीडिया संयोजक, प्रदेश मीडिया संयोजक, प्रदेश कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय मंत्री, सह कार्यालय मंत्री पद पर एक-एक पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है.

इसके साथ ही बीजेपी ने गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में एक एक संयोजक के साथ चार चार सह संयोजक नियुक्त किए हैं. यही नहीं युवा मोर्चा में पॉलिसी एंड रिसर्च संयोजक में दो लीगल संयोजक में एक लीगल शहर संयोजक नियुक्ति किए हैं. दो सदस्यता संयोजक में एक और सहसंयोजक नियुक्त किया है. दो खेलकूद संयोजक, एक और सह संयोजक, दो कॉलेज आउटरीच संयोजक, एक सहसंयोजक, दो स्टडी सर्किल संयोजक, एक और स्टडी सर्कल्स का संयोजक में दो कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है.

बीजेपी किसान मोर्चा में 42 पदाधिकारी नियुक्त: इसके साथ ही बीजेपी ने प्रदेश किसान मोर्चा के पदाधिकारियों की भी घोषणा कर दी है. बीजेपी किसान मोर्चा में 42 कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाया गया है. बीजेपी ने प्रदेश किसान मोर्चा में 6 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए हैं. दो लोगों को प्रदेश महामंत्री पद पर नियुक्त किया है. 6 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं.

कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय मंत्री और प्रदेश मीडिया संजोजक पद पर एक-एक पदाधिकारी नियुक्ति किए गए हैं. प्रदेश मीडिया सह संयोजक पद पर तीन पदाधिकारी नियुक्ति किए गए हैं. तीन कार्यकर्ताओं को बीजेपी किसान मोर्चा का प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है. एक सोशल मीडिया संयोजक भी नियुक्त किया गया है.

बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा में 34 पदाधिकारियों की नियुक्ति: बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चा में 33 पदाधिकारियों की घोषणा की गई है. इसमें 6 प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश महामंत्री, 6 प्रदेश मंत्री, 1-1 प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय मंत्री, प्रदेश मीडिया संयोजक, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक, प्रदेश आईटी संयोजक बनाए गए हैं. दो कार्यकर्ताओं को प्रदेश मीडिया सह संयोजक और तीन कार्यकर्ताओं को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है. इसके साथ ही दो प्रदेश सोशल मीडिया सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं.

बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा में कुमाऊं और गढ़वाल के एक-एक संयोजक नियुक्त किए गए हैं. इसके साथ ही दोनों मंडलों में तीन-तीन सह संयोजक भी नियुक्त किए गए हैं.

बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के 30 पदाधिकारियों की घोषणा: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के 30 पदाधिकारियों की घोषणा भी की है. इसमें 6 कार्यकर्ताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है. 2 प्रदेश महामंत्री नियुक्त किए गए हैं. 6 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं. प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय मंत्री, प्रदेश मीडिया संयोजक, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक, प्रदेश आईटी संयोजक, प्रदेश आईटी सह संयोजक पदों पर एक-एक पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. इसके साथ ही प्रदेश मीडिया सह संयोजक पद पर 2, प्रदेश सोशल मीडिया सह संयोजक पद पर 2 पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं.

बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम में भी एक-एक गढ़वाल और कुमाऊं संयोजक नियुक्त हैं. इनके साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में दो-दो सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं.

बीजेपी अन्य पिछड़ा वर्ग 33 पदाधिकारी घोषित: बीजेपी अन्य पिछड़ा वर्ग के 33 पदाधिकारियों की घोषणा की गई है. अन्य पिछड़ा वर्ग में 6 प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश महामंत्री, 6 प्रदेश मंत्री, 3 प्रदेश प्रवक्ता, एक-एक प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय मंत्री, प्रदेश मीडिया संयोजक, प्रदेश मीडिया सह संयोजक, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक, प्रदेश आईटी संयोजक और प्रदेश आईटी सह संयोजक नियुक्त किए हैं.

बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 30 पदाधिकारी घोषित: बीजेपी ने अपने अनुसूचित जनजाति मोर्चा के 30 पदाधिकारियों की घोषणा की है. इनमें 6 प्रदेश उपाध्यक्ष, 2 प्रदेश महामंत्री, 6 प्रदेश मंत्री, 3 प्रदेश प्रवक्ता घोषित किए हैं. इसके साथ ही प्रदेश कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय मंत्री, प्रदेश मीडिया संयोजक, प्रदेश मीडिया सह संयोजक, प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक, प्रदेश सोशल मीडिया सह संयोजक और प्रदेश आई संयोजक के पदों पर एक-एक पदाधिकारी नियुक्त किए हैं.

