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भाजपा संगठन महामंत्री अजेय कुमार को बड़ी जिम्मेदारी, राजस्थान संगठन महामंत्री की सौंपी कमान

भाजपा संगठन महामंत्री अजेय कुमार राजस्थान में मिली जिम्मेदारी ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड भाजपा के संगठन महामंत्री अजेय कुमार को पार्टी नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राजस्थान का संगठन महामंत्री नियुक्त किया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सहमति से जारी इस आदेश को संगठन में उनके योगदान और कार्यकुशलता का सम्मान माना जा रहा है. भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में एक बड़ा बदलाव करते हुए पार्टी नेतृत्व ने उत्तराखंड में लंबे समय से संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे अजेय कुमार को नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. पार्टी हाईकमान ने उन्हें राजस्थान का संगठन महामंत्री नियुक्त किया है. इस नियुक्ति को भाजपा के भीतर एक बड़े संगठनात्मक फेरबदल और आगामी चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठन को और अधिक मजबूत करने की दिशा में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं. इसी क्रम में अजेय कुमार को राजस्थान जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी सौंपना पार्टी के भरोसे और उनके संगठनात्मक अनुभव का प्रमाण माना जा रहा है. आदेश भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा जारी किया गया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना जा रहा है. अजेय कुमार लंबे समय से भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं. उत्तराखंड में संगठन महामंत्री के रूप में उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करने और चुनावी रणनीतियों को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.