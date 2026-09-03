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उत्तराखंड में बीजेपी नेता का निधन, सीएम धामी ने जताया दुख, जानिए क्या कहा

बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ( फोटो सोर्स: @mahendrabhatbjp )