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हरिद्वार में आज से शुरू होगी बीजेपी की बड़ी बैठक, चुनाव रणनीति पर होगा मंथन

हरिद्वार में बीजेपी की बड़ी बैठक ( ETV Bharat )

हरिद्वार: उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए भाजपा हरिद्वार से चुनावी रणनीति का शंखनाद करने जा रही है. इसके लिए आज से हरिद्वार में बीजेपी का दो दिवसीय विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है. इसमें करीब 900 नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे. बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रदेश प्रभारी राम माधव, प्रदेश सह प्रभारी अरविंद मेनन और सह प्रभारी बांसुरी स्वराज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्रनाथ शर्मा समेत पार्टी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे.

कार्यसमिति में लगातार तीसरी बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ संगठन की आगामी कार्ययोजना और चुनावी रणनीति पर मंथन किया जाएगा. कुंदन परिहार ने बताया आज सुबह नौ बजे कार्यसमिति के कार्यक्रम का उद्घाटन होगा. पहले दिन पार्टी के विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठकें आयोजित की जाएंगी. सुबह 11 बजे संयुक्त मोर्चा एवं प्रकोष्ठों की कार्यसमिति में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे. इन बैठकों में संगठन की ओर से अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इन कार्यक्रमों में मौजूद रहेंगे.