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उत्तराखंड बीजेपी का चुनाव ऑफिस शुरू, CM धामी और राम माधव ने किया शुभारंभ

उत्तराखंड बीजेपी चुनावी ऑफिस ( ETV Bharat )

देहरादून बलबीर रोड स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को चुनावी गतिविधियों की औपचारिक शुरुआत हो गई. मंत्रोच्चार, हवन और यज्ञ के बीच पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव ने विधिवत रूप से चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया. इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे.