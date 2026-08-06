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दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, क्या कुछ रहा खास, एक क्लिक में जानिए

जब मथुरा दत्त जोशी से पूछा गया कि बैठक से पहले प्रदेश में यह चर्चा तेज थी कि भाजपा संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं. प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर भी कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे थे. इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा था कि पार्टी ने जिन विधानसभा सीटों पर संगठनात्मक या राजनीतिक कमजोरी महसूस की है, वहां संभावित उम्मीदवारों और टिकट वितरण को लेकर भी मंथन हो सकता है तो इस पर उनका साफ-साफ कहना था कि ऐसी कोई चर्चा बैठक में नहीं हुई है. बैठक में सिर्फ संगठन की प्राथमिकताओं को सामने रखा गया.

इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, सांसद और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए. पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि उत्तराखंड के विधानसभा चुना अब दूर नहीं हैं. ऐसे में इस बैठक को आगामी चुनावी तैयारियों की दिशा तय करने वाली अहम बैठक माना जा रहा था.

उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की माने तो राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की अटकलें लग रही है, उनका कोई मतलब नहीं है. उन अटकलों के बजाय दिल्ली में हुई उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में संगठनात्मक मजबूती और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर अधिक जोर दिखाई दिया. बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूदगी रही.

देहरादून : बीते दिन दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी. इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे है, जिसमें से एक चर्चा ये भी है कि पार्टी के आंतरिक सर्वे में जिन सीटों पर बीजेपी के विधायक कमजोर स्थिति में उनके टिकट भी काटे जा सकते है. हालांकि इन कयासों और राजनीतिक गलियारों में उठ रहे सवालों पर बीजेपी के नेता इत्तेफाक नहीं रखते हैं.

दिल्ली में प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया. बैठक का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन की रणनीति तैयार करना था. बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि आगामी चुनावों की तैयारी किस प्रकार चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी.

-मथुरा दत्त जोशी, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता-

इसके साथ ही मथूरा दत्त जोशी ने बताया कि संगठन की भावी कार्ययोजना, विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर भी विस्तार से मंथन किया गया. संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सक्रिय बनाने व प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया.

मथुरा दत्त जोशी के अनुसार

बैठक में केंद्र सरकार के 'हर घर तिरंगा' अभियान को भी प्रमुखता से उठाया गया. इस अभियान को बूथ स्तर तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा हुई. पार्टी चाहती है कि राष्ट्रीय अभियान के साथ संगठनात्मक गतिविधियों को भी जोड़ा जाए, ताकि कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़े और आम लोगों तक संगठन की पहुंच मजबूत हो. बैठक में आगामी दिनों में होने वाली मंडल स्तर की बैठकों की रूपरेखा भी तय की गई.

-मथूरा दत्त जोशी, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता-

इसके साथ ही मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि जल्द ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में अलग-अलग बैठकें आयोजित करेंगी, जिनमें क्षेत्रीय स्तर पर संगठन की स्थिति की समीक्षा की जाएगी. इसके बाद जिला स्तर और उससे नीचे के संगठनात्मक ढांचे के पदाधिकारियों के साथ भी बैठकों का कार्यक्रम बनाया जाएगा, ताकि चुनाव से पहले संगठन को पूरी तरह सक्रिय किया जा सके.

इसके अलावा सांसदों और विधायकों के साथ अलग से होने वाली बैठकों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई. इन बैठकों में जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय, संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल तथा चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई जाएगी.

मथुरा दत्त जोशी के अनुसार पार्टी का मानना है कि चुनाव से पहले संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय जीत की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा. कुल मिलाकर, दिल्ली में हुई भाजपा की कोर ग्रुप बैठक को लेकर भले ही प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तन और संभावित टिकट कटने जैसी चर्चाएं राजनीतिक हलकों में होती रहीं, लेकिन पार्टी की ओर से सामने आया संदेश स्पष्ट रूप से संगठनात्मक मजबूती, बूथ प्रबंधन, कार्यकर्ता सक्रियता और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी पर केंद्रित रहा. भाजपा ने फिलहाल किसी बड़े संगठनात्मक बदलाव या टिकट वितरण से जुड़े सवालों पर टिप्पणी करने से परहेज किया है और अपना पूरा फोकस चुनावी रणनीति को मजबूत करने पर रखा है.

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