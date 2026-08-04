कल दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक, जुटेंगे बड़े बड़े दिग्गज, जानिये मीटिंग का एजेंडा
भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा दिल्ली बैठक में पिछले दिनों संगठन स्तर पर किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 4, 2026 at 7:10 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 7:18 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड भाजपा का कोर ग्रुप बुधवार को दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक करेगा. इस बैठक को संगठनात्मक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है. इसमें प्रदेश संगठन के साथ-साथ केंद्रीय नेतृत्व भी मौजूद रहेगा. बैठक में पिछले दिनों संगठन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा और वर्ष 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत मंथन किया जाएगा.
बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सहित केंद्रीय नेतृत्व के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे. इसके अलावा उत्तराखंड भाजपा के वे सभी प्रमुख नेता बैठक में शामिल होंगे, जो पिछली कोर ग्रुप बैठक का हिस्सा रहे थे. माना जा रहा है कि आगामी राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश इकाई को आवश्यक दिशा-निर्देश भी देगा. भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बैठक की पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी समय-समय पर कोर ग्रुप की बैठक आयोजित करती है. इसी क्रम में बुधवार को दिल्ली में भी बैठक प्रस्तावित है. उन्होंने बताया यह बैठक संगठन की नियमित कार्यप्रणाली का हिस्सा है, जिसमें प्रदेश संगठन के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.
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कुंदन परिहार ने कहा बैठक में पिछले दिनों संगठन स्तर पर किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी. साथ ही आने वाले दिनों में आयोजित होने वाले संगठनात्मक कार्यक्रमों की रणनीति भी तय होगी. उन्होंने बताया पार्टी आगामी गतिविधियों को लेकर विस्तृत योजना तैयार करेगी. जिससे संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जा सके. प्रदेश महामंत्री ने कहा बैठक का एक महत्वपूर्ण विषय वर्ष 2027 में प्रस्तावित उत्तराखंड विधानसभा चुनाव भी रहेगा. चुनाव को अभी समय जरूर है, लेकिन भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियों को समय रहते गति देने की रणनीति बनाई है. इसी उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी.
उन्होंने कहा बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. केंद्रीय नेतृत्व के सुझावों और निर्देशों के आधार पर प्रदेश संगठन आगामी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा. पार्टी का प्रयास है कि संगठनात्मक मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं के बीच सक्रियता बढ़ाई जाए. बूथ स्तर तक संगठन को और प्रभावी बनाया जाए.
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अभी से अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करना शुरू कर दिया है. ऐसे में दिल्ली में होने वाली कोर ग्रुप की बैठक केवल नियमित समीक्षा बैठक नहीं, बल्कि आने वाले राजनीतिक रोडमैप को अंतिम रूप देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
बैठक में प्रदेश संगठन के विभिन्न मुद्दों, आगामी जनसंपर्क अभियानों, संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और चुनावी तैयारियों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है. साथ ही केंद्र और प्रदेश नेतृत्व के बीच समन्वय को और मजबूत करने पर भी जोर दिया जा सकता है. भाजपा के लिए यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आने वाले समय में संगठन कई बड़े कार्यक्रमों की तैयारी कर रहा है. ऐसे में दिल्ली में होने वाला यह मंथन आगामी राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी रणनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है.
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