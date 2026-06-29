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सीएम धामी तोड़ेंगे ND Tiwari का रिकॉर्ड, बीजेपी ने की जश्न की तैयारी, कांग्रेस ने कसा तंज

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बतौर सीएम रहते हुए 5 साल का कार्यकाल 4 जुलाई 2026 को पूरा होने जा रहा है. ऐसे में सरकार और बीजेपी संगठन दोनों ही बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी हैं. एक तरफ जहां सरकार तैयारी में जुटी हुई है तो वहीं, दूसरी ओर भाजपा संगठन भी पांच साल के कार्यकाल पूरा होने को लेकर जश्न मनाने की रणनीति तैयार कर रहा है.

बीजेपी सीएम धामी के पांच साल के कार्यकाल का जश्न इसीलिए भी मानने जा रही है, ताकि उत्तराखंड में एनडी तिवारी के बाद सीएम धामी ही ऐसे मुख्यमंत्री है, जिन्होंने अपने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व सीएम दिवंगत एनडी तिवारी के रिकॉर्ड को तोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

एनडी तिवारी का कार्यकाल अभी तक सबसे लंबा रहा: यूपी से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था. इसके बाद साल 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी और 2 मार्च 2002 को एनडी तिवारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. खास बात ये रही कि एनडी तिवारी ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन उसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए. हालांकि अब चार जुलाई 2026 को सीएम धामी के पांच साल पूरे होने जा रहे है. इन पांच साल में एक साल उनकी पहली सरकार का भी है.

4 जुलाई 2021 को सीएम बने थे धामी: दरअसल, साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले जुलाई 2021 में राज्य की कमान पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी गई. इसके बाद 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इसके बाद से ही सीएम धामी लगातार राज्य की बागडोर संभाल रहे हैं. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का कार्यकाल 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 रहा था.

एन तिवारी का कार्यकाल 1831 दिन का: बतौर मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने 5 साल 5 दिन यानी 1831 दिन राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी. वही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को राज्य की कमान संभाली थी जिसके बाद वर्तमान समय यानी 29 जून 2026 तक 1821 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं. जबकि पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का रिकॉर्ड तोड़ने में अब महज 10 दिन का ही वक्त बचा है, लेकिन 4 जुलाई को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 5 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है. जिसे चलते भाजपा एक बड़े जश्न को मनाने की तैयारी में है.