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बीएड-एमएड प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी में कई गलत जवाब देख छात्रों के उड़े होश, पढ़ें पूरी खबर

अल्मोड़ा: एसएसजे विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार आयोजित उत्तराखंड संयुक्त बीएड और एमएड प्रवेश परीक्षा 16 अगस्त को हुई. लेकिन जब विश्वविद्यालय की ओर से 17 अगस्त को दोनों परीक्षाओं की उत्तर कुंजिकाएं विवि की वेबसाइट पर अपलोड की गई तो परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों के होश उड़ गए. उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर नजर आई. उत्तर कुंजिकाओं में कई प्रश्न के उत्तर गलत दिखाए गए.

लोड की गई उत्तर कुंजिकाओं में देश का राष्ट्रीय पक्षी कौआ बताया गया वहीं उत्तराखंड को क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे छोटा राज्य दिखाया गया. भारत से लगी सबसे लंबी सीमा वाला देश पाकिस्तान को बताया गया था. कोई भी व्यक्ति ऐसे वाक्य देखकर हैरत में पड़ जाएगा. उत्तराखंड में 16 अगस्त को हुई संयुक्त बीएड-एमएड प्रवेश परीक्षा की जो उत्तर कुंजिका सामने आई है, ये उसके जवाब हैं जिन्हें देखकर अभी तक परीक्षा देने वाले पांच हजार से अधिक छात्र-छात्राएं हैरत में हैं.

ऐसे बेतुके उत्तरों पर विवि प्रशासन का जवाब है कि तकनीकी खामी के चलते ये अपलोड हो गए थे. जबकि साफ तौर पर विद्यार्थी इसे विश्वविद्यालय की लापरवाही मान रहे हैं. हालांकि बाद में छात्रों की ​शिकायत पर विवि ने इसे वेबसाइट से हटाकर नयी उत्तर कुंजी अपलोड की है. पांच हजार से अ​धिक ने दी थी परीक्षाअल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विवि को नोडल बनाकर बीएड व एमएड में प्रवेश की संयुक्त परीक्षा कराने का जिम्मा मिला. परीक्षा में 5,352 छात्र-छात्राएं शामिल हुए. 17 अगस्त को उत्तरपुस्तिका ऑनलाइन हुई तो विद्यार्थियों के होश उड़ गए.