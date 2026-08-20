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बीएड-एमएड प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी में कई गलत जवाब देख छात्रों के उड़े होश, पढ़ें पूरी खबर

विश्वविद्यालय की वेबसाइड में लोड उत्तर कुंजी में खामियां मिली. जिसके बाद विवि ने आंसर सीट हटा दी है.

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अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 20, 2026 at 7:00 AM IST

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अल्मोड़ा: एसएसजे विश्वविद्यालय की ओर से पहली बार आयोजित उत्तराखंड संयुक्त बीएड और एमएड प्रवेश परीक्षा 16 अगस्त को हुई. लेकिन जब विश्वविद्यालय की ओर से 17 अगस्त को दोनों परीक्षाओं की उत्तर कुंजिकाएं विवि की वेबसाइट पर अपलोड की गई तो परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों के होश उड़ गए. उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर नजर आई. उत्तर कुंजिकाओं में कई प्रश्न के उत्तर गलत दिखाए गए.

लोड की गई उत्तर कुंजिकाओं में देश का राष्ट्रीय पक्षी कौआ बताया गया वहीं उत्तराखंड को क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे छोटा राज्य दिखाया गया. भारत से लगी सबसे लंबी सीमा वाला देश पाकिस्तान को बताया गया था. कोई भी व्यक्ति ऐसे वाक्य देखकर हैरत में पड़ जाएगा. उत्तराखंड में 16 अगस्त को हुई संयुक्त बीएड-एमएड प्रवेश परीक्षा की जो उत्तर कुंजिका सामने आई है, ये उसके जवाब हैं जिन्हें देखकर अभी तक परीक्षा देने वाले पांच हजार से अधिक छात्र-छात्राएं हैरत में हैं.

ऐसे बेतुके उत्तरों पर विवि प्रशासन का जवाब है कि तकनीकी खामी के चलते ये अपलोड हो गए थे. जबकि साफ तौर पर विद्यार्थी इसे विश्वविद्यालय की लापरवाही मान रहे हैं. हालांकि बाद में छात्रों की ​शिकायत पर विवि ने इसे वेबसाइट से हटाकर नयी उत्तर कुंजी अपलोड की है. पांच हजार से अ​धिक ने दी थी परीक्षाअल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विवि को नोडल बनाकर बीएड व एमएड में प्रवेश की संयुक्त परीक्षा कराने का जिम्मा मिला. परीक्षा में 5,352 छात्र-छात्राएं शामिल हुए. 17 अगस्त को उत्तरपुस्तिका ऑनलाइन हुई तो विद्यार्थियों के होश उड़ गए.

सेक्शन ए के सभी प्रश्नों के उत्तर सही हैं. तकनीकि खामिया रहीं जिस कारण अन्य सेक्शन में कम्प्यूटर में जम्बलिंग से गलत उत्तर अपलोड हो गए थे. मामला संज्ञान में आने पर पुरानी आंसर सीट हटा दी गई है. वेबसाइट पर नई आंसर सीट अपलोड कर दी गई है.
-डॉ. डीएस बिष्ट, कुलसचिव एसएसजे विवि-

उत्तर कुंजी में मिली खामियांसेक्शन डी की उत्तर कुंजी में भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौआ बता दिया गया. एफआरआई का मुख्यालय हल्द्वानी, उत्तराखंड में राज्यसभा की कुल सीटें दो और पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाले दरें को जोजीला दिखा दिया. जबकि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, एफआरआई देहरादून में, राज्यसभा सांसद तीन और पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा लिपुलेख है. इसके अलावा भारत को जोड़ने वाली सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा में बांग्लादेश की जगह पाकिस्तान का नाम दर्ज कर दिया गया.

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