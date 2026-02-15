ETV Bharat / state

17 फरवरी को उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव, 23 पदों के लिए मैदान में 104 कैंडिडेट

बार काउंसिल के 23 पदों के लिए 104 प्रत्याशी मैदान में हैं. चुनाव में साढ़े चौदह हजार अधिवक्ता मतदान करेंगे.

उत्तराखंड बार काउंसिल चुनाव
ETV Bharat Uttarakhand Team

February 15, 2026

नैनीताल: उत्तराखंड बार काउंसिल के 23 सदस्यों के 17 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए राज्य के सभी जिला एवं सिविल न्यायलयों की बार एसोसिएशनों को मतदान केंद्र बनाया गया है. इस चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए शासन ने विभिन्न स्थानों पर तैनात एसडीएम और तहसीलदारों को मुख्य मतदान अधिकारी के रूप में सेवाएं देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है.

बार काउंसिल के मुख्य निवार्चन अधिकारी पूर्व न्यायाधीश रामऔतार सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार मतदान प्रक्रिया के सुचारु संचालन के लिए जिलाधिकारी अपने सम्बन्धित जिलों के मतदान केंद्रों पर मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे. चुनाव से पूर्व मतदान सूची और अन्य आवश्यक सामग्री जिला मुख्यालयों को भेज दी गयी है. मतदान सम्पन्न होने के तुरंत बाद सभी सीलबंद मतपत्र और महत्वपूर्ण दस्तावेज विशेष वाहन के माध्यम नैनीताल क्लब ,नैनीताल भेज जाएंगे. जिससे 20 फरवरी 2026 से मतगणना का कार्य प्रारंभ किया जा सके.

मतदान केंद्रों की व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं. प्रत्येक 200 अधिवक्ताओं के लिए एक पृथक मतदान केंद्र और कम से कम एक चुनाव प्रकोष्ठ (वोटिंग कम्पार्टमेंट) अनिवार्य होगा. मतदान की गोपनियता बनाये रखने के लिए इन प्रकोष्ठों को तीनों तरफ से कवर किया जाएगा. मतदान केंद्र के भीतर पर्याप्त रोशनी ,लेखन सामग्री व टेबल की उचित व्यवस्था करने को भी कहा है. मतदाताओं की पहचान करने के लिए परिषद ने स्पष्ट किया है कि राज्य विधिक परिषद से जारी पहचान पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र, सीओपी प्रमाण पत्र, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी एआईबीई का प्रमाण में से किसी एक को दिखाना अनिवार्य होगा.

मतदान प्रक्रिया के दौरान अगर कोई अधिवक्ता मतदान करने में अक्षम है तो वह मतदान अधिकारी की अनुमति लेकर अपना वोट डाल सकेगा. सुरक्षा और अनुसाशन के दृष्टिगत मतदान केंद्र के 50 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी. मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित होगा. उसे मतदान केंद्र से बाहर जमा करवाना होगा. अगर किसी मतदाता का मतपत्र खराब हो जाता है तो उसपर निर्णय लेने का अधिकार मतदान अधिकारी के पास होगा. चुनाव सम्पन्न होने के बाद मत पत्रों को सुरक्षित बैगों में सील बन्द कर कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मचारियों की निगरानी के माध्यम से मुख्य निवार्चन अधिकारी नैनीताल को भेजा जाएगा. बार काउंसिल के 23 पदों के लिए 104 प्रत्याशी मैदान में हैं. चुनाव में साढ़े चौदह हजार अधिवक्ता मतदान करेंगे.

