2 आवेदन फॉर्म के साथ NEET स्कोर में 100 अंकों का अंतर, फर्जीवाड़े की आशंका पर विश्वविद्यालय ने पुलिस को दी शिकायत
उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने UG काउंसलिंग में NEET स्कोर कार्ड फ्रॉड के शक में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2026 at 7:30 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की यूजी काउंसलिंग में NEET स्कोर कार्ड को लेकर बड़ा मामला सामने आया है. विश्वविद्यालय ने एक अभ्यर्थी के स्कोर कार्ड में कथित गड़बड़ी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिला लेने की कोशिश की आशंका जताते हुए डोईवाला पुलिस को शिकायत दी है. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एसके बरनवाल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है.
उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया के बीच NEET स्कोर कार्ड से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता और दस्तावेजों के सत्यापन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एसके बरनवाल के मुताबिक, हरियाणा के फरीदाबाद निवासी एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के दाखिले के लिए विश्वविद्यालय की काउंसलिंग में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने बेटी का NEET-UG 2026 का स्कोर कार्ड प्रस्तुत किया, जिसमें 315 अंक दर्ज थे. लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से तैयार की गई मेरिट लिस्ट में इसी अभ्यर्थी के अंक 215 दर्ज थे. यानी स्कोर कार्ड और विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में सीधे 100 अंकों का अंतर सामने आया. विश्वविद्यालय ने इस अंतर को सामान्य त्रुटि मानने के बजाय कथित तौर पर दस्तावेजों में हेरफेर और फर्जीवाड़े की आशंका से जोड़ते हुए पुलिस से मामले की जांच कराने की मांग की है.
विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव संजीव कुमार पांडे की ओर से 24 नवंबर 2026 को थाना डोईवाला के थानाध्यक्ष को भेजे गए पत्र में पूरे घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है. शिकायत के अनुसार,
24 नवंबर को चल रही ऑफलाइन काउंसलिंग के दौरान फरीदाबाद निवासी व्यक्ति विश्वविद्यालय पहुंचे. उन्होंने अपनी बेटी का NEET रोल नंबर बताते हुए काउंसलिंग में प्रस्तुत स्कोर कार्ड में 315 अंक होने की जानकारी दी. उनका कहना था कि विश्वविद्यालय की मेरिट सूची में गलत तरीके से उनकी बेटी के अंक 215 दिखाए गए हैं. इस संबंध में व्यक्ति की ओर से 23 नवंबर को शाम 7 बजकर 13 मिनट पर विश्वविद्यालय को ई-मेल भी भेजा गया था. इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी सूची भी प्रस्तुत की, जिसमें उनकी बेटी के NEET अंक 315 दर्शाए गए थे.
-संजीव कुमार पांडे, उप कुलसचिव, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय-
एक ही अभ्यर्थी के दो आवेदन फॉर्म, अलग-अलग अंक: विश्वविद्यालय की शिकायत में सबसे अहम बात यह बताई गई है कि व्यक्ति ने काउंसलिंग के दौरान बेटी के दो अलग-अलग आवेदन फॉर्म भी प्रस्तुत किए थे. शिकायत के मुताबिक, एक आवेदन फॉर्म में उनकी बेटी के NEET अंक 315 दर्ज थे, जबकि दूसरे आवेदन फॉर्म में 215 अंक प्रदर्शित किए गए थे. विश्वविद्यालय ने इस अंतर को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले को काउंसलिंग बोर्ड के सामने रखा. विश्वविद्यालय की ओर से इसे संदिग्ध और कूटरचित दस्तावेजों से जुड़ा मामला माना गया. शिकायत में कहा गया है कि, काउंसलिंग बोर्ड ने भी प्रकरण को संदिग्ध और कूटरचित मानते हुए विश्वविद्यालय को पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए.
NEET के अंकों का आधिकारिक डेटा विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के माध्यम से हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून से प्राप्त होता है. ऐसे में विश्वविद्यालय की ओर से तैयार की गई मेरिट लिस्ट में 215 अंक दर्ज होने और अभ्यर्थी की ओर से 315 अंकों का स्कोर कार्ड प्रस्तुत किए जाने के बीच का अंतर जांच का मुख्य विषय बन गया है.
-एसके बरनवाल, रजिस्ट्रार, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय-
काउंसलिंग बोर्ड ने भी माना संदिग्ध, पुलिस से जांच की मांग: विश्वविद्यालय ने पुलिस को भेजे गए पत्र में आशंका जताई है कि कथित तौर पर कूटरचित NEET स्कोर कार्ड के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रवेश लेने का प्रयास किया जा रहा है. विश्वविद्यालय ने पुलिस से अनुरोध किया है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पूरे प्रकरण की जांच की जाए. शिकायत के साथ NEET स्कोर कार्ड, अलग-अलग अंकों वाले दोनों आवेदन फॉर्म, 23 नवंबर को भेजे गए ई-मेल, संबंधित अभ्यर्थी के दस्तावेज और व्यक्ति की ओर से उपलब्ध कराई गई सूची भी संलग्न की गई है.
फिलहाल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एसके बरनवाल की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी और विश्वविद्यालय की शिकायत के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है. अब पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह दस्तावेजों में कथित हेरफेर का मामला है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है.
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