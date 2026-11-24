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2 आवेदन फॉर्म के साथ NEET स्कोर में 100 अंकों का अंतर, फर्जीवाड़े की आशंका पर विश्वविद्यालय ने पुलिस को दी शिकायत

2 आवेदन फॉर्म के साथ NEET स्कोर में 100 अंकों का अंतर ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की यूजी काउंसलिंग में NEET स्कोर कार्ड को लेकर बड़ा मामला सामने आया है. विश्वविद्यालय ने एक अभ्यर्थी के स्कोर कार्ड में कथित गड़बड़ी और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिला लेने की कोशिश की आशंका जताते हुए डोईवाला पुलिस को शिकायत दी है. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एसके बरनवाल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है.

उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया के बीच NEET स्कोर कार्ड से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता और दस्तावेजों के सत्यापन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार एसके बरनवाल के मुताबिक, हरियाणा के फरीदाबाद निवासी एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के दाखिले के लिए विश्वविद्यालय की काउंसलिंग में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने बेटी का NEET-UG 2026 का स्कोर कार्ड प्रस्तुत किया, जिसमें 315 अंक दर्ज थे. लेकिन विश्वविद्यालय की ओर से तैयार की गई मेरिट लिस्ट में इसी अभ्यर्थी के अंक 215 दर्ज थे. यानी स्कोर कार्ड और विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में सीधे 100 अंकों का अंतर सामने आया. विश्वविद्यालय ने इस अंतर को सामान्य त्रुटि मानने के बजाय कथित तौर पर दस्तावेजों में हेरफेर और फर्जीवाड़े की आशंका से जोड़ते हुए पुलिस से मामले की जांच कराने की मांग की है.