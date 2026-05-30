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उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जानिये पूरा मामला

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. उत्तम कुमार शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज करते हुए उनकी नियुक्ति को वैध ठहराया है. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने शनिवार को अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि कुलपति का चयन उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 तथा यूजीसी विनियम, 2018 के अनुरूप किया गया है.

याचिकाकर्ताओं डॉ. नवनीत परमार और दीपमाला ने कुलपति डॉ. उत्तम कुमार शर्मा की योग्यता पर सवाल उठाते हुए दावा किया था कि उनके पास प्रोफेसर पद का आवश्यक 10 वर्ष का अनुभव नहीं था. याचिकाओं में कहा गया कि प्राचार्य के रूप में किया गया कार्य शिक्षण अनुभव नहीं माना जा सकता, इसलिए वे कुलपति पद के लिए पात्र नहीं थे.

राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और कुलपति की ओर से इस दावे का विरोध किया गया. उनका कहना था कि प्राचार्य का पद केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि शिक्षण दायित्वों से भी जुड़ा हुआ है. अदालत के समक्ष यह भी बताया गया कि डॉ. शर्मा प्राचार्य रहते हुए नियमित रूप से कक्षाएं लेते रहे. एमडी और पीएचडी शोधार्थियों का मार्गदर्शन करते रहे.

सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि डॉ. शर्मा वर्ष 2009 से प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे हैं. बाद में प्राचार्य पद पर पदोन्नत हुए. उनके अनुभव का विस्तृत विवरण चयन समिति के समक्ष रखा गया था. जिसमें प्रोफेसर, प्राचार्य और अन्य शैक्षणिक दायित्वों का उल्लेख था.