उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जानिये पूरा मामला
हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 30, 2026 at 8:41 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. उत्तम कुमार शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को खारिज करते हुए उनकी नियुक्ति को वैध ठहराया है. मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने शनिवार को अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि कुलपति का चयन उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 तथा यूजीसी विनियम, 2018 के अनुरूप किया गया है.
याचिकाकर्ताओं डॉ. नवनीत परमार और दीपमाला ने कुलपति डॉ. उत्तम कुमार शर्मा की योग्यता पर सवाल उठाते हुए दावा किया था कि उनके पास प्रोफेसर पद का आवश्यक 10 वर्ष का अनुभव नहीं था. याचिकाओं में कहा गया कि प्राचार्य के रूप में किया गया कार्य शिक्षण अनुभव नहीं माना जा सकता, इसलिए वे कुलपति पद के लिए पात्र नहीं थे.
राज्य सरकार, विश्वविद्यालय और कुलपति की ओर से इस दावे का विरोध किया गया. उनका कहना था कि प्राचार्य का पद केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि शिक्षण दायित्वों से भी जुड़ा हुआ है. अदालत के समक्ष यह भी बताया गया कि डॉ. शर्मा प्राचार्य रहते हुए नियमित रूप से कक्षाएं लेते रहे. एमडी और पीएचडी शोधार्थियों का मार्गदर्शन करते रहे.
सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि डॉ. शर्मा वर्ष 2009 से प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहे हैं. बाद में प्राचार्य पद पर पदोन्नत हुए. उनके अनुभव का विस्तृत विवरण चयन समिति के समक्ष रखा गया था. जिसमें प्रोफेसर, प्राचार्य और अन्य शैक्षणिक दायित्वों का उल्लेख था.
खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि कुलपति चयन के लिए गठित सर्च-कम-सेलेक्शन कमेटी में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल थे. समिति ने सभी पात्र अभ्यर्थियों के अनुभव, योग्यता और उपलब्धियों का परीक्षण कर तीन नामों का पैनल तैयार किया था, जिसमें डॉ. शर्मा का नाम भी शामिल था.
अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि शैक्षणिक और विशेषज्ञता से जुड़े मामलों में न्यायालय को विशेषज्ञ समितियों के निर्णयों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. जब तक चयन प्रक्रिया में दुर्भावना, अवैधता या गंभीर प्रक्रिया संबंधी त्रुटि सिद्ध न हो, तब तक अदालत चयन समिति के निर्णय के स्थान पर अपना मत नहीं थोप सकती.
हाईकोर्ट ने यह भी माना कि उत्तराखंड आयुष आयुर्वेदिक कॉलेज शिक्षक सेवा नियमावली, 2011 के तहत प्राचार्य का पद भी शिक्षण संवर्ग का हिस्सा है. राज्य सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण पत्र में भी प्राचार्य की सेवा को शिक्षण सेवा माना गया है.इसलिए प्राचार्य के रूप में अर्जित अनुभव को प्रोफेसर के अनुभव के साथ जोड़ा जा सकता है.
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