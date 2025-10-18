ETV Bharat / state

3-4 नवंबर को आहूत होगा विधानसभा का विशेष सत्र, उत्तराखंड राज्य गठन के 25वें साल पर मिल सकती है बड़ी सौगात

देहरादून: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर सरकार विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आहूत करने जा रही है, जिसकी सरकार ने तारीख का ऐलान कर दिया है. राज्य सरकार उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर से पहले तीन और चार नवंबर को देहरादून में विधानसभा का दो दिवसीय विशेष आहुत करेंगी. इसकी जानकारी खुद उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने दी है.

दरअसल, हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे पर विधानसभा का विशेष सत्र आहुत करने का फैसला लिया गया था. हालांकि कैबिनेट बैठक में इसकी तारीख नहीं तय की गई थी. मुख्यमंत्री को विशेष सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया गया था. वहीं इस संबंध में शासन ने विधानसभा सचिवालय को संस्तुति के लिए भेजा था. विधानसभा सचिवालय ने इसे राज्यपाल के पास भेजा था. शनिवार को राज्यपाल से उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कराने के लिए संस्तुति मिल गई है.

वहीं विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर से पहले होने वाले विशेष सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. तीन और चार नवंबर को देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जाएगा.

उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रजत जयंती वर्ष में प्रदेश सरकार जरूर कुछ ना कुछ राज्यवासियों के लिए बेहतरीन करने जा रही है. राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर राज्य में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं की जानी है. ऐसी चर्चाएं जो कि राज्य को विकास के एक नए आयाम पर लेकर जाएगी. साथ ही कुछ बड़े फैसले भी इस विधानसभा क्षेत्र में किया जा सकते हैं.