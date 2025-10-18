ETV Bharat / state

3-4 नवंबर को आहूत होगा विधानसभा का विशेष सत्र, उत्तराखंड राज्य गठन के 25वें साल पर मिल सकती है बड़ी सौगात

कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे पर विधानसभा का विशेष सत्र आहुत करने का फैसला लिया गया था.

Etv Bharat
उत्तराखंड विधानसभा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 18, 2025 at 8:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर सरकार विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आहूत करने जा रही है, जिसकी सरकार ने तारीख का ऐलान कर दिया है. राज्य सरकार उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर से पहले तीन और चार नवंबर को देहरादून में विधानसभा का दो दिवसीय विशेष आहुत करेंगी. इसकी जानकारी खुद उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने दी है.

दरअसल, हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे पर विधानसभा का विशेष सत्र आहुत करने का फैसला लिया गया था. हालांकि कैबिनेट बैठक में इसकी तारीख नहीं तय की गई थी. मुख्यमंत्री को विशेष सत्र की तिथि और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया गया था. वहीं इस संबंध में शासन ने विधानसभा सचिवालय को संस्तुति के लिए भेजा था. विधानसभा सचिवालय ने इसे राज्यपाल के पास भेजा था. शनिवार को राज्यपाल से उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कराने के लिए संस्तुति मिल गई है.

वहीं विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर से पहले होने वाले विशेष सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. तीन और चार नवंबर को देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जाएगा.

उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने बताया कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रजत जयंती वर्ष में प्रदेश सरकार जरूर कुछ ना कुछ राज्यवासियों के लिए बेहतरीन करने जा रही है. राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर राज्य में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं की जानी है. ऐसी चर्चाएं जो कि राज्य को विकास के एक नए आयाम पर लेकर जाएगी. साथ ही कुछ बड़े फैसले भी इस विधानसभा क्षेत्र में किया जा सकते हैं.

बता दें कि विधानसभा सत्र को लेकर राजभवन से विधानसभा सचिवालय को स्वीकृति मिल चुकी है. कल रविवार 19 अक्टूबर सुबह विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हो जाएगी. विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि विधानसभा सचिवालय इसको लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है. नवंबर माह के पहले सप्ताह में होने वाले इस विशेष सत्र को देहरादून में आयोजित होना है.

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 25 साल पूरे होने पर प्रदेश में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून आ रहे है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को देहरादून में सैन्य धाम का भी उद्घाटन करेंगे. हालांकि अभी तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम फाइनल नहीं हुआ है.

पढ़ें---

TAGGED:

SPECIAL ASSEMBLY SESSION
UTTARAKHAND STATE FOUNDATION DAY
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 2025
उत्तराखंड स्पीकर ऋतु खंडूड़ी
UTTARAKHAND ASSEMBLY SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.