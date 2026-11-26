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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव: 122 अर्धसैनिक कंपनियां होंगी तैनात, 11 हजार होमगार्ड की भी डिमांड

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव ( ETV Bharat )

देहरादून: 2027 का विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यवस्थाएं को लेकर काम शुरू कर दिया है. एक ओर मतदाता सूची को दुरुस्त किया जा रहा है तो वहीं, दूसरी ओर पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ ही सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी के साथ ही भारी भरकम पुलिस बल के तैनाती का खाका तैयार किया जा रहा है. यही नहीं, अन्य राज्यों से भी करीब 11,000 होमगार्ड की डिमांड की गई है.

इस बार पारदर्शिता को लेकर सबसे बड़ा फोकस पोलिंग बूथों पर तकनीकी निगरानी पर है. प्रदेश के सभी 12,543 पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए कार्यवाही चल रही है. भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त कैमरों की व्यवस्था भी की जाएगी. सीसीटीवी और वेबकास्टिंग के जरिए मतदान केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी.