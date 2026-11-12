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बीजेपी ने फिर उठाया मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा, कलाम और कसाब का दिया उदाहरण, जानिए किस पर साधा निधाना?

बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में उन्होंने उत्तराखंड अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज भी कसा. कुंवर बासित अली ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी मुसलमानों को कलाम बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस कसाब बनाने की राजनीति करती है.

पिरान कलियर में भाजपा की जीत का दावा: उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम समाज के बच्चे भी आधुनिक शिक्षा हासिल कर देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं. कुंवर बासित अली ने आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में 60 से अधिक सीटें जीतकर भाजपा की सरकार बनने का दावा किया.

एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर: उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी की राजनीति युवाओं को शिक्षा और तकनीक से जोड़ने के बजाय, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने वाली रही है, जबकि भाजपा हर बच्चे के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहती है. लेकिन विपक्षी दल उनके हाथों में पत्थर और उन्हें दंगाई के रूप में देखना चाहते हैं.

बीजेपी नीति कलाम के साथ: कुंवर बासित अली का कहना है कि शिक्षा सबके लिए है और सर्वव्यापी है. किसी एक धर्म या वर्ग के नाम पर अलग विश्वविद्यालय बनाना न देश के हित में है और न ही किसी शिक्षण संस्थान के लिए उचित है. उन्होंने अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भाजपा की नीति कलाम के साथ है, किसी कसाब के साथ नहीं.

भारतीय जनता पार्टी की नीति मुसलमान को कलाम बनाने की है और कांग्रेस की कसाब बनाने की. इसलिए हम कलाम साहब के पक्षधर हैं. भाजपा हर विश्वविद्यालय में मुस्लिम विद्यार्थियों की भागीदारी चाहती है, लेकिन किसी विश्वविद्यालय को केवल मुसलमानों के लिए बनाने के पक्ष में नहीं है. -कुंवर बासित अली, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा-

बासित अली ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति मुसलमानों को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जैसा शिक्षित और कामयाब बनाने की है, जबकि कांग्रेस की नीति उन्हें कसाब बनाने की है. उन्होंने कहा कि

इस दौरान कुंवर बासित अली ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर कांग्रेस को निशाने पर लिया. बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बड़ा मुद्दा बनाया था और इसको लेकर कांग्रेस और हरीश रावत को घेरा भी था. अब चुनाव से पहले भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता ने इस मुद्दे को नए बयान के साथ फिर चर्चा में ला दिया है.

उन्होंने कहा कि अपने दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं, समाज के लोगों और अलग-अलग बैठकों में जो माहौल देखा है, उससे भाजपा की वापसी तय लग रही है. उन्होंने दावा किया कि पिछली बार जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, इस बार वहां भी पार्टी जीत हासिल करेगी. खास तौर पर पिरान कलियर सीट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार वहां भी कमल खिलेगा और बीजेपी का विधायक विधानसभा पहुंचेगा.

उत्तराखंड में 13 प्रतिशत मुस्लिम आबादी: बासित अली ने कहा कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समाज की आबादी करीब 17 प्रतिशत है, जिसमें लगभग 13 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है. ऐसे में आगामी चुनाव में अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ पूरे समाज की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी.

उन्होंने कहा कि बीजेपी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है. पार्टी इसी सोच के साथ समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही है. उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम महिलाओं को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब समाज के लोग विपक्ष की राजनीति को समझ चुके हैं.

सरकारी योजनाओं और धामी सरकार की तारीफ: बीजेपी नेता ने दावा किया कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बिना किसी भेदभाव के सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इनका लाभ बड़ी संख्या में जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों तक पहुंचा है. वक्फ बोर्ड, हज कमेटी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से भी समाज के हित में काम किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच रहा है. उन्होंने ‘शुक्रिया मोदी भाईजान’ अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना समर्थन जता रही हैं.

उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की तरह उत्तराखंड में भी शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में विकास के काम हो रहे हैं. बासित अली ने कहा कि भाजपा का प्रयास अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को शिक्षा, तकनीक और रोजगार के बेहतर अवसर देना है। उनके मुताबिक, मुस्लिम समाज अब विकास और शिक्षा के मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहता है. कुल मिलाकर चुनाव से पहले भाजपा ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पुराने विवाद को एक बार फिर राजनीतिक विमर्श में ला दिया है. कलाम और कसाब की तुलना वाले बयान के जरिए बासित अली ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है. वहीं पिरान कलियर जैसी सीट पर जीत का दावा कर भाजपा ने अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच अपनी चुनावी सक्रियता का संदेश भी दिया है.

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