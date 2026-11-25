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संगठन से समीकरण बिठाने की तैयारी, बीजेपी-कांग्रेस ने तैयार किया प्लान, जानिए डिटेल

हरिद्वार में हुई बीजेपी विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भाजपा ने अपने सातों मोर्चों को एक-एक लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया है. यानी अगले एक महीने में पार्टी सात लाख नए लोगों को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है. युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चे के जरिए भाजपा समाज के अलग-अलग वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है. पार्टी की रणनीति सिर्फ सदस्यता का आंकड़ा बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि नए सदस्यों को बूथ स्तर पर सक्रिय कर चुनावी प्रबंधन का हिस्सा बनाने की भी है.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार के मुताबिक, हरिद्वार में हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बाद संगठन को सक्रिय करने के लिए आगे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके तहत सातों मोर्चों की अलग-अलग प्रदेश स्तरीय कार्यसमिति की बैठकें होंगी. पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों को भी सक्रिय किया जाएगा. जिससे प्रदेश से लेकर जिला, मंडल और बूथ स्तर तक संगठन की गतिविधियों को गति मिल सके.

सदस्यता अभियान केवल संख्या जुटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नए सदस्यों को पार्टी की विचारधारा और संगठन के कार्यक्रमों से जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा. भाजपा चाहती है कि समाज के अलग-अलग वर्गों से आने वाले नए लोग संगठन में सक्रिय भूमिका निभाएं और आने वाले विधानसभा चुनाव में बूथ प्रबंधन तथा जनसंपर्क को मजबूत करने में योगदान दें. -कुंदन परिहार, प्रदेश महामंत्री, भाजपा

भाजपा के इस सदस्यता अभियान में सबसे अहम बात यह है कि पार्टी ने अब सीधे बूथ स्तर पर नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य भी तय किया है. भाजपा प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी के मुताबिक, पार्टी की कार्यसमिति की बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर स्पष्ट रणनीति बनाई गई है. प्रदेश के सभी सातों मोर्चों को मिलाकर करीब सात लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए प्रदेश के सभी 304 मंडलों में अभियान चलाया जाएगा.



भाजपा के पास वर्तमान में करीब 20 लाख सदस्य हैं, लेकिन अब पार्टी का फोकस बूथ कमेटियों को और मजबूत करने पर है. इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर कम से कम 50 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इतना ही नहीं, पार्टी हर बूथ पर 50 घरों में ध्वजारोहण भी करेगी, ताकि संगठन का झंडा और पार्टी की विचारधारा घर-घर तक पहुंचाई जा सके. इस पूरे अभियान के लिए दिसंबर महीने की समय-सीमा तय की गई है. इस दौरान मंडल और बूथ स्तर पर बैठकें होंगी. नए सदस्यों की सूची तैयार कर उनकी सक्रियता का आकलन भी किया जाएगा. भाजपा का मूल मंत्र बूथ जीतने का है. पार्टी इसी रणनीति के तहत अपनी चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ा रही है. -मथुरा दत्त जोशी, प्रवक्ता, भाजपा

वहीं, भाजपा के सात लाख नए सदस्य जोड़ने के लक्ष्य पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस के प्रदेश संगठन महासचिव राजेंद्र भंडारी ने भाजपा के दावों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा जब भाजपा पहले से ही अपने पास करीब 20 लाख सदस्य और पन्ना प्रमुखों की बड़ी टीम होने का दावा करती है, तो फिर उसे नए सदस्य जोड़ने के लिए इतनी बड़ी कवायद क्यों करनी पड़ रही है?