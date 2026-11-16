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उत्तराखंड चुनाव 2027: बीजेपी ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका, कई बड़े नेताओं को पार्टी में कराया शामिल

चुनाव से पहले बीजेपी का बढ़ा कुनबा. ( ETV BHARAT )

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. यहीं कारण है कि अब राजनीतिक दल अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हुए है. इसी क्रम में बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है. चौबट्टाखाल में कांग्रेस के कई पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों समेत करीब 38 नेताओं को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया है.

सोमवार को देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस से जुड़े कई पदाधिकारियों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं समेत 38 से अधिक लोगों ने भाजपा का दामन थाम लिया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी नए सदस्यों को पार्टी का पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई.