उत्तराखंड में 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सपा! जल्द देहरादून आएंगे अखिलेश यादव
Samajwadi Party in Uttarakhand: उत्तराखंड सपा प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा वे इस बार पूरा जोर लगाकर विधानसभा लड़ेंगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 4, 2026 at 1:11 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ चुनावी तैयारियों मे जुट गई है. पार्टी प्रदेश में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहती है, परंतु गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर राष्ट्रीय नेतृत्व लगाएगा.
देहरादून में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने बताया गठबंधन की स्थिति में पार्टी अपने हिस्से की सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी. साथ ही सहयोगी दलों को भी पूरा समर्थन देगी. उन्होंने बताया गठबंधन की सीटों को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे तन मन धन के साथ लड़ाएंगे. भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से उखाड़ने का काम करेंगे.
सिद्दीकी ने कहा समाजवादी पार्टी तो यह चाहती है कि प्रदेश की आधी यानी 35 विधानसभा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े, किंतु यह राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है. गठबंधन का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको कितनी सीटें मिलनी हैं. सपा प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उत्तराखंड में सपा दिन प्रतिदिन खिसकती चली गई. इस बार आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि अब युवाओं और महिलाओं को पार्टी से जोड़कर संगठन को मजबूत किया जाए. उन्होंने बताया पार्टी का लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराना है.
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सपा प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने बताया समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार शीर्ष नेतृत्व से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के उत्तराखंड दौरे को लेकर संपर्क स्थापित किया जा रहा है. कोशिश की जा रही है कि इसी महीने या फिर दिसंबर माह में अखिलेश यादव देहरादून और हरिद्वार आ सकते हैं. उन्होंने बताया विशेषकर देहरादून और हरिद्वार में कार्यकर्ताओं की बहुत इच्छा है कि अखिलेश यादव को एक बार उत्तराखंड दौरे पर आना चाहिए.
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