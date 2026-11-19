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पिता के बाद किसकी बारी? 2027 में उत्तराखंड के इन नेताओं के बच्चों की शुरू हो सकती है राजनीतिक पारी

देहरादून: उत्तराखंड की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास होने जा रहा है. इस चुनाव में मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता हासिल करने का नहीं होगा, बल्कि दोनों दलों के भीतर एक और राजनीतिक तस्वीर दिखाई दे सकती है. यह तस्वीर होगी नेताओं की अगली पीढ़ी की.

पिता की पारी के बाद किसकी बारी? दशकों तक राजनीति करने वाले कई वरिष्ठ नेताओं के बेटे-बेटियां अब अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं. कुछ संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं कुछ चुनाव लड़ चुके हैं. कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए उनके पिता या परिवार के राजनीतिक प्रभाव को अगली चुनावी पारी का रास्ता माना जा रहा है. राज्य की राजनीति में ऐसे कई नेता हैं, जो कई बार विधानसभा पहुंच चुके हैं. मंत्री और संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं.

नेताओं की विरासत पर पार्टियों की राय (ETV Bharat)

नेताओं की नई पीढ़ी संभालेगी राजनीतिक विरासत: इनमें से कुछ की उम्र और लंबा राजनीतिक अनुभव अब पीढ़ी परिवर्तन की चर्चा को भी जन्म दे रहा है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में कुछ वरिष्ठ नेता खुद चुनावी मैदान से पीछे हटकर, अपने बेटे या बेटी को आगे करेंगे. क्या राजनीतिक परिवारों के युवा चेहरों को पार्टी टिकट देकर लॉन्च करेगी और क्या सामान्य परिवारों से आने वाले युवा नेताओं को भी इनके मुकाबले समान अवसर मिल पाएगा.

बंशीधर भगत अब अपने बेटे विकास भगत को आगे बढ़ाने की पैरवी कर चुके हैं (File Photo- ETV Bharat)

भाजपा में बेटे को आगे करने की खुली पैरवी: भाजपा में इस राजनीतिक बदलाव की चर्चा का सबसे प्रमुख उदाहरण वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत हैं. नैनीताल जिले की कालाढूंगी विधानसभा सीट से सात बार विधायक रह चुके बंशीधर भगत अब अपने बेटे विकास भगत को आगे बढ़ाने की पैरवी कर चुके हैं. 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने संकेत दिए हैं कि वह खुद चुनाव लड़ने के बजाय बेटे के लिए अवसर चाहते हैं. विकास भगत भी संगठन और युवा मोर्चे की राजनीति में सक्रिय रहे हैं. ऐसे में कालाढूंगी सीट पर इस बार पिता की जगह बेटे को मौका मिलता है या पार्टी किसी दूसरे चेहरे पर दांव लगाती है, यह देखने वाली बात होगी.

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत का नाम भी भाजपा के संभावित युवा चेहरों में लिया जाता है (File Photo- ETV Bharat)

सतपाल महाराज की राजनीतिक विरासत संभालें सुयश: यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ वरिष्ठ नेता का लंबा राजनीतिक अनुभव है, तो दूसरी तरफ उसी सीट पर अगली पीढ़ी को स्थापित करने की कोशिश कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत का नाम भी भाजपा के संभावित युवा चेहरों में लिया जाता है. सुयश युवा मोर्चे की राजनीति से जुड़े रहे हैं और चौबट्टाखाल क्षेत्र में उनकी सक्रियता हमेसा रही है. सतपाल महाराज इस क्षेत्र से विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री हैं. ऐसे में भविष्य में इस सीट पर राजनीतिक उत्तराधिकार की चर्चा होने लगी है.

और भी कई नाम हैं: वरिष्ठ राजनीतिक जानकार भागीरथ शर्मा कहते हैं कि-

अल्मोड़ा की रानीखेत सीट पर भी भाजपा के एक राजनीतिक परिवार की अगली पीढ़ी को लेकर चर्चा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बंशी सिंह रावत के बेटे शशांक रावत युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके हैं. संगठन में काम करने का अनुभव रखने वाले शशांक का नाम भी संभावित युवा चेहरों में शामिल किया जा रहा है. देहरादून कैंट में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय हरबंस कपूर की राजनीतिक विरासत का सवाल भी महत्वपूर्ण है. उनकी पत्नी सविता कपूर वर्तमान में विधायक हैं. परिवार के बेटे अमित कपूर का नाम भी राजनीतिक चर्चाओं में आता रहा है. वहीं पूर्व मंत्री बिशन सिंह चुफाल की बेटी दीपिका चुफाल को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती रही है.

-भागीरथ शर्मा, राजनीतिक जानकार-

बीजेपी में ये संभाल रहे राजनीतिक विरासत: भाजपा में ऐसे चेहरे भी हैं जिन्होंने अपने परिवार की राजनीतिक पहचान से आगे बढ़कर सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है. पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री हैं. पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी की बेटी ऋतु खंडूड़ी भूषण विधानसभा अध्यक्ष हैं और वर्तमान में विधायक हैं. यानी भाजपा में राजनीतिक परिवारों की अगली पीढ़ी केवल संभावित दावेदार नहीं है, बल्कि कई चेहरे पहले ही सत्ता की राजनीति में अपनी जगह बना चुके हैं. लिहाजा इस बार भी कई नए चहरे विधान सभा चुनाव में राज्य में दिखाई दे सकते हैं.

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी भी भाजपा संगठन में सक्रिय हैं (File Photo- ETV Bharat)

ये हैं विरासत संभालने के दावेदार: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी भी भाजपा संगठन में सक्रिय हैं. युवा मोर्चे में काम करने के साथ वह पार्टी के कार्यक्रमों में अपनी भूमिका निभाती रही हैं. पूर्व मंत्री स्वर्गीय प्रकाश पंत के बेटे सौरभ पंत का नाम भी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए तैयार है. वहीं पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाईं भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं. लैंसडाउन से चुनाव लड़ चुकी अनुकृति अब भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य पर भी नजर सब की है.

हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत 2024 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए थे (File Photo- ETV Bharat)

कांग्रेस में हरीश रावत परिवार सबसे ज्यादा चर्चा में: कांग्रेस में राजनीतिक उत्तराधिकार की चर्चा हो तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का परिवार सबसे पहले सामने आता है. उनकी बेटी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं. बड़े बेटे वीरेंद्र रावत 2024 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए थे. छोटे बेटे आनंद रावत भी युवा कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और संगठन में जिम्मेदारी निभा चुके हैं. दिलचस्प यह है कि हरीश रावत अपने छोटे बेटे आनंद रावत को भी आगामी विधानसभा चुनाव में अवसर दिए जाने की इच्छा सार्वजनिक कर चुके हैं. ऐसे में 2027 का चुनाव रावत परिवार के लिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगा.

क्या कांग्रेस एक परिवार एक टिकट नीति पर चलेगी? हालांकि कांग्रेस में एक परिवार से एक टिकट की नीति को लेकर भी चर्चा रही है. चुनाव समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत का कहना है कि एक परिवार एक टिकट पर पहले ही राहुल गांधी अपनी बात रख चुके हैं. पार्टी उसको मौका देगी जिसकी जनता में पकड़ है. यदि पार्टी इस सिद्धांत पर सख्ती करती है तो परिवार के भीतर राजनीतिक करना आसान नहीं होगा.

कांग्रेस में एक और बड़ा उदाहरण पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व इंदिरा हृदयेश का परिवार है. उनके बेटे सुमित हृदयेश हल्द्वानी से विधायक हैं और मां की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. नेता प्रतिपक्ष रह चुके यशपाल आर्या के बेटे संजीव आर्या भी विधायक रह चुके हैं. पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह भी संगठन में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इसी तरह पूर्व विधायक प्रभुलाल बहुगुणा के बेटे अश्विनी बहुगुणा कांग्रेस संगठन में सक्रिय हैं. इन नामों के साथ कांग्रेस में ऐसे कई युवा चेहरे हैं, जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं और संगठन के जरिए अपनी जगह बना रहे हैं.