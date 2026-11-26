सीएम धामी ने मातृशक्ति पर बात करते हुए कहा कि, मातृशक्ति हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. उनका जीवन बहुत कठिनाइयों में आगे बढ़ता है. यह परिस्थितियां देखते हुए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित किया है. सहकारी प्रबंध समितियों में 33 फीसदी का आरक्षण सुनिश्चित किया है.

साढ़े 3 लाख से अधिक बहनें आज लखपति दीदी बनी हैं, जो अपने रोजगार के साथ दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं.

5 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और इनको 5 लाख तक ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है. हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के तहत पूरे देश और दुनिया में राज्य की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की आज डिमांड काफी बढ़ी है. उनको अच्छा बाजार मिल रहा है. इस ब्रांड के तहत साढ़े 6 करोड़ से अधिक का टर्नओवर किया है.

बहनें अपना कारोबार आगे बढ़ा सकें, इसके लिए बैंणी-भुली योजना को भी अभी शुरू करने का फैसला लिया है. इसमें साढ़े 5 लाख के लगभग बहनों को सीधे-सीधे सहायता मिलेगी.

एकल महिला रोजगार योजना शुरू करने के लिए 75 फीसदी सरकारी सहायता प्रावधान किया गया है.

नंदा गौरा योजना में बेटी के जन्म लेते ही ₹11 हजार और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने पर ₹51 हजार की सहायता दी जाती है.

महालक्ष्मी किट योजना के तहत मां और नवजात शिशु की देखभाल के लिए एक किट उनको दी जाती है.

अभी हमने 'देवभूमि परिवार योजना' में परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया माना है. देवभूमि परिवार पोर्टल शुरू किया गया है, जो महिला सशक्तिकरण में हमारा एक कदम है.