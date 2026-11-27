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विधानसभा चुनाव 2027: चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात होंगे 22 हजार कार्मिक, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

जिला निर्वाचन अधिकारी और एसएसपी ने की बैठक ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने निर्वाचन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं 7 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश दिए हैं. ऋषिपर्णा सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोभाल की मौजूदगी में निर्वाचन कार्यों के लिए नियुक्त नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने टेंट, बैरिकेडिंग, लेखन सामग्री, भोजन, वीडियो और फोटोग्राफी समेत सभी व्यवस्थाओं की टेंडर प्रक्रिया निर्धारित समय तक पूरी करने के निर्देश दिए.

22 हजार कार्मिकों की होगी तैनाती: जिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए जनपद में करीब 22 हजार कार्मिकों की आवश्यकता होगी. अब तक 14,800 कार्मिकों का डेटा जुटाया जा चुका है. जिन विभागों ने अभी तक कर्मचारियों की सूची उपलब्ध नहीं कराई है, उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. चुनाव ड्यूटी से छूट मांगने वाले कर्मचारियों की मेडिकल जांच के लिए समिति भी गठित की जाएगी.