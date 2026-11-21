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उत्तराखंड मिशन 2027: उधमसिंह नगर का सियासी गणित, जानिए 9 विधानसभा सीट का सियासी गणित और चुनौतियां

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. इसलिए राजनीतिक पार्टियों भी चुनावी मैदान में उतरने लगी हैं. सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है. इस चुनाव में कुछ जिले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए कई मायनों में अहम रहते हैं. ऐसे ही एक जिला है, उधमसिंह नगर, जो कुमाऊं मंडल के तराई क्षेत्र में आता है.

खास तौर पर देखा जाए तो तराई की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरणों के साथ किसान, युवा, रोजगार, महंगाई, स्थानीय विकास और क्षेत्रीय मुद्दे चुनाव की दिशा तय करते हैं. 70 विधानसभा वालों से प्रदेश में 9 सीटे उधमसिंह नगर से आती है. इसलिए इस जिले की अहमियत और बढ़ जाती है.

2022 के परिणामों का एक नजर: उधमसिंह नगर जिले की नौ विधानसभा सीटों पर 2022 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला था. पांच सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि चार सीटें भाजपा के खाते में गई थीं. हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर सामने आए रुझानों ने यह संकेत दिया कि जिले में बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत की है, ऐसे में 2027 के चुनाव में दोनों दलों के सामने पिछला प्रदर्शन दोहराने के साथ ही नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरण साधने की चुनौती होगी.

उधम सिंह नगर जिले का समीकरण जानिए: जिले के विधानसभा सीटों के अनुसार देखे तो साल 2022 में-

जसपुर से कांग्रेस के आदेश चौहान ने बीजेपी के शैलेंद्र सिंहल को 4,172 वोटों से हराया था. आदेश चौहान को 42,886 वोट मिले थे, जबकि शैलेंद्र सिंहल को 38,714 वोट प्राप्त हुए थे.

इस तरह काशीपुर सीट पर बीजेपी के त्रिलोक सिंह चीमा ने कांग्रेस के नरेंद्र सिंह को 16,335 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया था. चीमा को 48,508 और नरेंद्र सिंह को 32,173 वोट मिले थे.

बाजपुर में कांग्रेस के यशपाल आर्य ने बीजेपी के राजेश कुमार को महज 1,611 वोटों से हराया था. यशपाल आर्य को 40,252 और राजेश कुमार को 38,641 वोट मिले थे. यह मुकाबला जिले के सबसे करीबी चुनावी मुकाबलों में शामिल रहा.

गदरपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी के अरविंद पांडेय ने कांग्रेस के प्रेमानंद महाजन को केवल 1,120 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी. अरविंद पांडेय को 52,841 और प्रेमानंद महाजन को 51,721 वोट मिले थे.

रुद्रपुर सीट पर बीजेपी के शिव अरोरा ने कांग्रेस की मीना शर्मा को 19,750 वोटों के बड़े अंतर से हराया था. शिव अरोरा को 60,602 और मीना शर्मा को 40,852 वोट मिले थे.

किच्छा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के तिलक राज बेहड़ ने बीजेपी के राजेश शुक्ला को 10,077 वोटों से हराया था. बेहड़ को 49,552 और राजेश शुक्ला को 39,475 वोट मिले थे.

सितारगंज सीट पर बीजेपी के सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस के नवतेज पाल सिंह को 10,938 वोटों से हराया था.

नानकमत्ता में कांग्रेस के गोपाल सिंह राणा ने भाजपा के प्रेम सिंह राणा को 13,020 वोटों से पराजित किया था.

वहीं खटीमा विधानसभा सीट पर 2022 का चुनाव प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल रहा. यहां कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 6,579 वोटों से हराकर बड़ा उलटफेर किया था. कापड़ी को 48,177 और धामी को 41,598 वोट मिले थे. इस तरह 2022 में जिले की पांच सीटों पर कांग्रेस और चार सीटों पर भाजपा का कब्जा रहा.

साल 2024 के लोकसभा चुनाव ने बदले समीकरण: साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भले ही उधमसिंह नगर जिले में बढ़त मिली हो, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समीकरण थोड़ा बदल हुए नजर आए थे. लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर सामने आए आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने जिले की नौ में से आठ सीटों पर बढ़त बनाई थी, जबकि कांग्रेस को केवल जसपुर में बढ़त मिली थी.

2022 के परिणामों का एक नजर. (ETV Bharat GFX)

कांग्रेस की चिंता: कांग्रेस की चिंता यही है कि जहां साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने उधम सिंह नगर की 9 से पांच सीटें जीती थीं. वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सिर्फ एक ही सीट पर बढ़त बना पाए थे. एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस को इस बढ़त को बरकरार नहीं रख पाई थी.

जसपुर और बाजपुर में कांग्रेस के सामने जीत दोहराने की चुनौती: जसपुर और बाजपुर ऐसी सीटें हैं, जहां कांग्रेस ने 2022 में जीत दर्ज की थी, लेकिन मुकाबला पूरी तरह एकतरफा नहीं रहा था. जसपुर में आदेश चौहान ने बीजेपी उम्मीदवार को 4,172 वोटों से हराया था. वहीं बाजपुर में यशपाल आर्य की जीत का अंतर केवल 1,611 वोट रहा था. इन दोनों सीटों पर 2027 में कांग्रेस के सामने अपनी मौजूदा राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की चुनौती होगी.

बाजपुर में यशपाल आर्य का राजनीतिक अनुभव और क्षेत्र में उनकी पहचान कांग्रेस के लिए अहम है. एक तरफ जहां अपनी इसी सीट को बचाने के लिए यशपाल आर्य और कांग्रेस पूरे एड़ी-चोटी का जोर लगाएगी तो वहीं बीजेपी ने इस सीट को वापस पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी.

हमने जो प्रदर्शन 2022 में किया था, उससे बेहतर इस बार करने जा रहे हैं. इस बार हम उधम सिंह नगर से 9 में से लगभग 8 सीट जीतने की दहलीज पर है. इस बार जनता बेहद त्रस्त है. कांग्रेस के पास स्थानीय मुद्दों की भरमार है.

- यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक -

काशीपुर और रुद्रपुर में बीजेपी मजबूत: काशीपुर और रुद्रपुर में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी. काशीपुर में त्रिलोक सिंह चीमा ने कांग्रेस उम्मीदवार को 16 हजार से अधिक वोटों से हराया था, जबकि रुद्रपुर में शिव अरोरा की जीत का अंतर करीब 20 हजार वोट रहा था. इन दोनों शहरी सीटों पर बीजेपी को संगठन और पिछले चुनाव के प्रदर्शन का लाभ मिल सकता है. हालांकि 2027 में स्थानीय समस्याएं, विकास कार्य, व्यापारियों की नाराजगी, सड़क यातायात व्यवस्था, रोजगार और नगर क्षेत्र से जुड़े मुद्दे चुनावी परिणाम मे अपना जोर दिखाएंगे.

वहीं कांग्रेस को ये दोनों सीटें जीतने के लिए न सिर्फ मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारना होगा, बल्कि संगठन स्तर पर कोई खास रणनीतिक बनानी होगी, तभी ये सीट कांग्रेस के हाथ में आएगी. कांग्रेस नेता यशपाल आर्य का कहना है कि