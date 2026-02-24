ETV Bharat / state

उत्तराखंड में आजीविका सशक्तिकरण के लिए 677.75 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी, ये होंगे काम

ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना की बैठक ( फोटो सोर्स- Information Department )

देहरादून: उत्तराखंड में लोगों की आजीविका को सशक्तिकरण किए जाने को लेकर ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना की समिति ने 677.75 करोड़ की कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है. जिसके तहत स्वरोजगार, आजीविका संवर्धन, आय सृजन गतिविधियों, स्थानीय संसाधन विकास, कृषि एवं सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने संबंधी कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा. दरअसल, मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना (REAP) की उच्चाधिकार एवं मार्गदर्शन समिति की बैठक हुई. बैठक में सचिव डीएस गर्ब्याल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष प्रगति और अनुपालन रिपोर्ट के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट को जानकारी दी. इसके बाद समिति ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 677.75 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट को मंजूरी दी है. साथ ही मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ग्रोथ सेंटर की पहचान करने के निर्देश दिए, जिनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि इन अनउपयोगित ग्रोथ सेंटरों को हाउस ऑफ हिमालय के जरिए प्रभावी रूप से उपयोग में लाने के लिए ठोस योजना तैयार की जाए. मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2.5 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया. साथ ही निर्देश दिए कि ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना (REAP) से लाभान्वित महिलाओं को अन्य विभागीय और केंद्र/राज्य योजनाओं से भी जोड़ा जाए. सभी ही योजनाओं का समेकित जानकारी भी एकत्र की जाए. बैठक लेते मुख्य सचिव आनंद बर्धन (फोटो सोर्स- Information Department)