उत्तराखंड में आजीविका सशक्तिकरण के लिए 677.75 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना को मंजूरी, ये होंगे काम
देहरादून में ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना (REAP) की उच्चाधिकार एवं मार्गदर्शन समिति की बैठक, मुख्य सचिव आनंद बर्धन दिए अहम निर्देश
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 24, 2026 at 7:26 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में लोगों की आजीविका को सशक्तिकरण किए जाने को लेकर ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना की समिति ने 677.75 करोड़ की कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है. जिसके तहत स्वरोजगार, आजीविका संवर्धन, आय सृजन गतिविधियों, स्थानीय संसाधन विकास, कृषि एवं सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने संबंधी कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा.
दरअसल, मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना (REAP) की उच्चाधिकार एवं मार्गदर्शन समिति की बैठक हुई. बैठक में सचिव डीएस गर्ब्याल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष प्रगति और अनुपालन रिपोर्ट के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट को जानकारी दी.
इसके बाद समिति ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 677.75 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट को मंजूरी दी है. साथ ही मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे ग्रोथ सेंटर की पहचान करने के निर्देश दिए, जिनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि इन अनउपयोगित ग्रोथ सेंटरों को हाउस ऑफ हिमालय के जरिए प्रभावी रूप से उपयोग में लाने के लिए ठोस योजना तैयार की जाए.
मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2.5 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया. साथ ही निर्देश दिए कि ग्रामीण वेग वृद्धि परियोजना (REAP) से लाभान्वित महिलाओं को अन्य विभागीय और केंद्र/राज्य योजनाओं से भी जोड़ा जाए. सभी ही योजनाओं का समेकित जानकारी भी एकत्र की जाए.
ग्रामीण परिवारों के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर जोर: लाभार्थियों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाओं के साथ प्रभावी कन्वर्जेंस सुनिश्चित किया जाए. ग्रामीण परिवारों को सतत रूप से ऊपर उठाने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने और गहन होमवर्क करने के निर्देश भी दिए गए.
अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 पर जोर: साल 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में देखते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि 'लखपति दीदी' योजना के तहत महिलाओं को विशेष वित्तीय, तकनीकी, पूंजीगत एवं संस्थागत प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए.
मुख्य सचिव ने समान कार्य प्रकृति वाले महिला स्वयं सहायता समूहों की पहचान कर उन्हें आजीविका एवं स्वरोजगार की दृष्टि से बेहतर सहयोग देने की रणनीति तैयार करने को कहा है. इसके साथ ही सभी जिलों में स्वयं सहायता समूहों एवं हितधारकों के साथ समन्वय बनाकर बैठकें आयोजित कर उनके मुद्दों को समझते हुए समाधान आधारित कार्ययोजना तैयार करें.
दरअसल, ग्रामीण उद्यम त्वरण परियोजना (ग्रामोत्थान) राज्य के सभी जिलों में ग्रामीण परिवारों की आजीविका बेहतर करने और पलायन की रोकथाम के लिए संचालित की जा रही है. इस परियोजना के तहत कृषि, गैर कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे लघु उद्यमों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिया जाता है. साल 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के परिप्रेक्ष्य में इस वित्तीय वर्ष महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस किया जा रहा है.
ये भी पढ़ें-