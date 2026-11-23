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24 नवंबर को उत्तराखंड में समरसता यात्रा, रुड़की में हुंकार भरेंगे अनुराग ठाकुर

24 नवंबर को उत्तराखंड में समरसता यात्रा ( ETV Bharat )

अनुराग ठाकुर के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, BJP के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई बड़े नेता भी जनसभा को संबोधित करेंगे. BJP अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बलवीर घुनियाल ने प्रेस वार्ता कर यात्रा के कार्यक्रम की जानकारी दी.