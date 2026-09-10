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BAMS, BHMS और BUMS में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की तैयारियां तेज, ये रहेंगी तारीखें

BAMS, BHMS और BUMS में एडमिशन लेने के लिए काउंसिलिंग की तिथियां घोषित की गई. काउंसिलिंग तीन चरणों में होगी.

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उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 10, 2026 at 4:57 PM IST

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हल्द्वानी: उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में स्नातक स्तर के बीएएमएस (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी), बीएचएमएस (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी) और बीयूएमएस (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग की तिथियां घोषित कर दी हैं. काउंसिलिंग तीन चरणों में 15 सितंबर से 15 नवंबर तक आयोजित होगी.

राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआईएसएम) से स्वीकृत सीटों पर ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी. एनसीआईएसएम ने विश्वविद्यालय से संबद्ध 20 संस्थानों में करीब 1200 सीटें आवंटित की हैं. पहले चरण की काउंसिलिंग 15 से 30 सितंबर, दूसरे चरण की 5 से 15 अक्टूबर और तीसरे चरण की काउंसिलिंग 15 नवंबर से कराई जाएगी.

BAMS, BHMS और BUMS में एडमिशन के लिए काउंसलिंग की तैयारियां तेज (ETV Bharat)

20 संस्थानों में 1200 सीटें आवंटित: विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवेश राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग से स्वीकृत सीटों पर ही दिया जाएगा. विश्वविद्यालय के अनुसार एनसीआईएसएम ने विश्वविद्यालय से संबद्ध करीब 20 संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 1200 सीटें आवंटित की हैं. इन सीटों पर प्रवेश के लिए निर्धारित नियमों के तहत काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी.

विद्यार्थियों से अपील: विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों से अपील की है कि वे प्रवेश प्रक्रिया और सीटों से संबंधित जानकारी को ध्यानपूर्वक देखते हुए निर्धारित समय पर काउंसिलिंग में शामिल हों. काउंसिलिंग का

  • पहला चरण 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा.
  • दूसरे चरण की काउंसिलिंग 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक होगी.
  • तीसरे चरण की काउंसिलिंग 15 नवंबर से आयोजित की जाएगी.

विश्वविद्यालय के परिसरों और उससे संबद्ध निजी संस्थानों में एनसीआईएसएम से प्राप्त अनुमति के आधार पर रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा. इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर केंद्रीयकृत काउंसिलिंग प्रक्रिया अपनाई जाएगी. हालांकि इस बार दो संस्थानों को प्रवेश काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर रखा गया है.

कुछ कॉलेजों की मान्यता निरस्त की जा चुकी है: विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. एसके बरनवाल के अनुसार कुछ कॉलेजों की मान्यता निरस्त की जा चुकी है. इसी कारण इन संस्थानो में नए सत्र के लिए प्रवेश काउंसिलिंग आयोजित नहीं की जाएगी. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध सीटों, संस्थानों की मान्यता और नियामकीय अनुमति का ध्यान रखा जाएगा.

विद्यार्थियों को प्रवेश से पहले संबंधित संस्थान की मान्यता और उपलब्ध सीट की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने की सलाह दी गई है. लगभग 1200 सीटों के लिए होने वाली इस प्रक्रिया से राज्य में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्नातक शिक्षा लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर मिलेगा.

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