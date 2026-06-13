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उत्तराखंड में भूसे की कीमतों में आया भारी उछाल, भंडारण और राज्य से बाहर परिवहन पर लगी रोक

उत्तराखंड पुशपालन विभाग ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में पशुओं के लिए उपयोग में लाये जाने वाले भूसे की कीमतों में भारी उछाल आ गया है. जिसके चलते पशुपालन विभाग ने भूसे के अनावश्यक भंडारण और राज्य से बाहर परिवहन पर रोक लगा दी है. इस संबंध में पशु पालन विभाग के अपर सचिव संतोष बडोनी ने आदेश जारी कर दिए हैं. दरअसल, उत्तराखंड राज्य के पशुपालकों को ओर से पशुओं के सूखे चारे के रूप में मुख्य रूप से गेहूं के भूसे का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन दाम बढ़ने और भूसे की कीमतों में उछाल आने के बाद पशुपालकों को भूसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. हर साल अप्रैल महीने के द्वितीय पक्ष और मई माह में गेहूं की फसल की कटाई के बाद भूसे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है. इसी दौरान, भूसे की कीमत काफी कम होती है और बाजारों में सस्ते दामों पर मिलते हैं. ऐसे में पशुपालकों, गौवंश को शरण देने वाले समर्पित गौसदनों की ओर से इसी दौरान अपनी जरूरत के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा भूसा खरीद कर संग्रहित कर लिया जाता है. यही नहीं, व्यापारियों की ओर से भूसे की बड़ी मात्रा में अनावश्यक रूप से भंडारण की सम्भावना रहती है. जारी आदेश की कॉपी (Source-Uttarakhand Animal Husbandry Department)