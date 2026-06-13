उत्तराखंड में भूसे की कीमतों में आया भारी उछाल, भंडारण और राज्य से बाहर परिवहन पर लगी रोक
उत्तराखंड में भूसे के भंडारण व निर्यात पर रोक लगा दी गई है. भूसे की कमी को देखते हुए विभाग ने ये कदम उठाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 13, 2026 at 8:27 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में पशुओं के लिए उपयोग में लाये जाने वाले भूसे की कीमतों में भारी उछाल आ गया है. जिसके चलते पशुपालन विभाग ने भूसे के अनावश्यक भंडारण और राज्य से बाहर परिवहन पर रोक लगा दी है. इस संबंध में पशु पालन विभाग के अपर सचिव संतोष बडोनी ने आदेश जारी कर दिए हैं. दरअसल, उत्तराखंड राज्य के पशुपालकों को ओर से पशुओं के सूखे चारे के रूप में मुख्य रूप से गेहूं के भूसे का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन दाम बढ़ने और भूसे की कीमतों में उछाल आने के बाद पशुपालकों को भूसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है.
हर साल अप्रैल महीने के द्वितीय पक्ष और मई माह में गेहूं की फसल की कटाई के बाद भूसे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है. इसी दौरान, भूसे की कीमत काफी कम होती है और बाजारों में सस्ते दामों पर मिलते हैं. ऐसे में पशुपालकों, गौवंश को शरण देने वाले समर्पित गौसदनों की ओर से इसी दौरान अपनी जरूरत के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा भूसा खरीद कर संग्रहित कर लिया जाता है. यही नहीं, व्यापारियों की ओर से भूसे की बड़ी मात्रा में अनावश्यक रूप से भंडारण की सम्भावना रहती है.
भूसे की कमी के चलते उत्पन्न विकट परिस्थितियों में पशुस्वामियों की ओर से बड़ी संख्या में पशुओं को परित्यक्त किए जाने की आशंका होती है, जिस कारण कृषि उपज की हानि, सड़क परिवहन में अवरोध, दुर्घटनाएं और कानून व्यवस्था को चुनौती पैदा होने की भी सम्भावना रहती है. जिसको देखते हुए पशु पालन विभाग के अपर सचिव संतोष बडोनी में आदेश जारी कर कहा है कि राज्य में पशुओं के उपयोग में लाये जाने वाले भूसे की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए बेवजह भंडारण और राज्य से बाहर परिवहन पर रोक लगाये जाने के लिए कार्रवाई की जाए.
मुख्य रूप से भूसा को ईंट भट्टा एवं अन्य उद्योगों में इस्तेमाल ना किया जाए एवं इस इसके लिए इन उद्योगों को भूसा विक्रय पर आगामी 15 दिन तक रोक लगायी जाए. भूसा विक्रेताओं को ओर से भूसे का बेवजह भंडारण और काला बाजारी पर रोक लगायी जाए. इसके अलावा, जिले में उत्पादित भूसे को राज्य से बाहर परिवहन पर तत्काल एक पक्ष (15 दिनों) के लिए रोक लगा दी जाए. यही नहीं, जिलों में पुराल जलाने पर तत्काल रोक लगायी जाए. साथ ही अपर सचिव संतोष बडोनी ने आदेश के जरिए ये निर्देश दिए है कि इन कार्रवाई को तत्काल अमल में लाया जाए.
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