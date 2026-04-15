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उत्तराखंड में भी होगी मखाना की खेती, लक्सर से प्रोजेक्ट का शुभारंभ

लक्सर: उत्तराखंड में भी अब मखाने की खेती होगी. जिससे किसानों की आय में इजाफा होगा. इसी कड़ी में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लक्सर के गंगदासपुर बालावाली गांव से मखाना की खेती के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर दिया है. इस अवसर पर उन्होंने खुद मखाना रोपण कर मखाना खेती की औपचारिक शुरुआत की.

बता दें कि बिहार की एक संस्था की ओर से उत्तराखंड में पहली बार लक्सर क्षेत्र में मखाना खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. बुधवार यानी 15 अप्रैल को परियोजना का शुभारंभ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया. इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए साल 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया है. जो उत्तराखंड समेत देश के 11 राज्यों में मखाना उद्योग को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम पहल है.

मखाना विकास के लिए संचालित की जा रही केंद्र पोषित योजनाएं: उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से साल 2025-26 से 2030-31 तक 476 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मखाना विकास के लिए केंद्र पोषित योजना संचालित की जा रही है. जिसमें अनुसंधान, गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन, कौशल विकास, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, विपणन एवं निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है.