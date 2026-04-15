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उत्तराखंड में भी होगी मखाना की खेती, लक्सर से प्रोजेक्ट का शुभारंभ

उत्तराखंड में मखाना खेती के प्रोजेक्ट का शुभारंभ, लक्सर में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मखाना रोपण कर प्रोजेक्ट का किया आगाज

Makhana Cultivation in Uttarakhand
मखाना खेती के प्रोजेक्ट का शुभारंभ (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 15, 2026 at 10:50 PM IST

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लक्सर: उत्तराखंड में भी अब मखाने की खेती होगी. जिससे किसानों की आय में इजाफा होगा. इसी कड़ी में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने लक्सर के गंगदासपुर बालावाली गांव से मखाना की खेती के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ कर दिया है. इस अवसर पर उन्होंने खुद मखाना रोपण कर मखाना खेती की औपचारिक शुरुआत की.

बता दें कि बिहार की एक संस्था की ओर से उत्तराखंड में पहली बार लक्सर क्षेत्र में मखाना खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. बुधवार यानी 15 अप्रैल को परियोजना का शुभारंभ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया. इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए साल 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया है. जो उत्तराखंड समेत देश के 11 राज्यों में मखाना उद्योग को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम पहल है.

मखाना विकास के लिए संचालित की जा रही केंद्र पोषित योजनाएं: उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से साल 2025-26 से 2030-31 तक 476 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मखाना विकास के लिए केंद्र पोषित योजना संचालित की जा रही है. जिसमें अनुसंधान, गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन, कौशल विकास, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, विपणन एवं निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है.

Makhana Cultivation in Uttarakhand
मखाना (फोटो- ETV Bharat)

उत्तराखंड में यहां दिया जा रहा प्रशिक्षण: मंत्री जोशी ने कहा कि इस योजना के तहत साल 2025-26 के अंतिम त्रैमास में उत्तराखंड को 50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है. इसके माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र धनौरी (हरिद्वार), ढकरानी (देहरादून) और काशीपुर (उधम सिंह नगर) के सहयोग से किसानों को मखाना उत्पादन के लिए प्रशिक्षण, सेमिनार एवं वर्कशॉप आयोजित किए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने साल 2026-27 के लिए 143.16 लाख की कार्ययोजना को मंजूरी दी है, जिसमें मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न घटकों को शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि सेब की अति सघन बागवानी के अंतर्गत साल 2025-26 में 230 हेक्टेयर क्षेत्र में 30 क्लस्टर विकसित किए गए हैं.

Makhana Cultivation in Uttarakhand
मखाना के उत्पाद (फोटो- ETV Bharat)

इसके अलावा मिलेट्स, कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग नीतियां लागू की गई हैं. इस अवसर पर उद्यान विभाग से बागवानी निदेशक महेंद्र पाल, मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह, संस्था के अध्यक्ष राजीव रंजन, डॉ. प्रेम कुमार समेत बड़ी संख्या में कृषकगण मौजूद रहे.

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उत्तराखंड में मखाने की खेती
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