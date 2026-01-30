ETV Bharat / state

दुबई टूर को लेकर चर्चा में आया कृषि महकमा, अधूरा रह गया विदेश जाने का प्लान, पढ़ें पूरी खबर

देहरादून: उत्तराखंड के कृषि, उद्यान एवं सगंध पौधा विभाग से जुड़ा एक विदेशी दौरा इन दिनों खासा चर्चा में है. वजह यह नहीं कि दुबई में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित गल्फूड फेस्टिवल–2026 में राज्य की शानदार भागीदारी होने वाली थी, बल्कि इसलिए कि इस आयोजन में शामिल होने के लिए तैयार किया गया अधिकारियों का विदेश दौरा ऐन वक्त पर रद्द हो गया. अब यह मामला अफसरों की कार्यशैली और विभागीय लापरवाही से जोड़कर देखा जा रहा है.

दरअसल, दुबई में 26 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाले GULFOOD 2026 फेस्टिवल में उत्तराखंड के कृषि, उद्यान और सगंध पौधा उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने की योजना बनाई गई थी. इसके लिए विभाग की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया था. प्रस्ताव में कृषि सचिव, सगंध पौधा क्षेत्र से जुड़े निदेशक (CAP), संयुक्त निदेशक कृषि दिनेश कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र यादव और एक विपणन अधिकारी का नाम शामिल था.

लेकिन योजना पर अमल होने से पहले ही पूरा मामला उलझ गया. जानकारी के मुताबिक आयोजन से ठीक एक दिन पहले तक भी यह उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से दौरे को हरी झंडी मिल जाएगी. हालांकि अंतिम समय तक अनुमति नहीं मिलने के कारण पूरे दौरे को रद्द करना पड़ा. सबसे अहम सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार अधिकारियों के दुबई जाने का यह प्रस्ताव नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच पाया, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रतिनिधि मंडल को विदेश जाने की अनुमति क्यों नहीं दी.