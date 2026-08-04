उत्तराखंड के माल्टे पर लगेगी ऑर्गेनिक की मुहर, बढ़ेगी किसानों की कमाई
उत्तराखंड में पहली बार माल्टा उत्पादक क्षेत्रों के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है, नवीन उनियाल की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 4, 2026 at 2:11 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ों में पैदा होने वाला रसीला माल्टा अब देश दुनिया के ऑर्गेनिक बाजार में दस्तक देने की तैयारी कर रहा है. दरअसल राज्य में पहली बार माल्टा उत्पादक क्षेत्र के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है. इससे पहाड़ी माल्टा ना केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के बाजारों में भी अपनी असली कीमत पा सकेगा. पहाड़ी माल्टा उत्पादक किसानों के लिए कैसे ये प्रयास गेम चेंजर साबित होगा.
पहाड़ के माल्टे पर लगेगी ऑर्गेनिक की मुहर: उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में प्राकृतिक तरीके से पैदा होने वाला रसीला माल्टा अब देश और दुनिया के ऑर्गेनिक बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है. राज्य में पहली बार माल्टा उत्पादक क्षेत्रों के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है. यदि यह योजना सफल होती है तो पहाड़ों में उगने वाले माल्टे को न केवल प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पाद का दर्जा मिलेगा, बल्कि किसानों को बेहतर बाजार, प्रीमियम कीमत और निर्यात के नए अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे.
उत्तराखंड के इन जिलों में होता है माल्टा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी और देहरादून के पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर माल्टे की खेती होती है. यहां की जलवायु, ऊंचाई और प्राकृतिक परिस्थितियां माल्टे के उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती हैं. यही वजह है कि उत्तराखंड का माल्टा अपने रस, स्वाद और सुगंध के कारण अलग पहचान रखता है. स्थानीय बाजारों में इसकी अच्छी मांग रहती है, लेकिन अब तक इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह पहचान नहीं मिल पाई जिसकी यह वास्तव में क्षमता रखता है.
पहाड़ के किसानों के पास ऑर्गेनिक प्रमाण पत्र नहीं है: इसकी सबसे बड़ी वजह यह रही कि पहाड़ों में अधिकांश किसान पारंपरिक और प्राकृतिक तरीके से खेती करने के बावजूद अपने उत्पाद को ऑर्गेनिक प्रमाणित नहीं करा पाए. बिना प्रमाणन के किसी भी उत्पाद को औपचारिक रूप से ऑर्गेनिक घोषित नहीं किया जा सकता. परिणामस्वरूप पहाड़ का माल्टा सामान्य फल की तरह ही बिकता है और किसानों को उसकी वास्तविक कीमत नहीं मिल पाती.
ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट नहीं होने से नहीं मिलता इंटरनेशनल मूल्य: इसी स्थिति को बदलने के लिए कृषि एवं उद्यान विभाग अब माल्टा उत्पादक क्षेत्रों को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है. विभाग का मानना है कि यदि उत्पादन क्षेत्र को प्रमाणित ऑर्गेनिक दर्जा मिल जाता है, तो उत्तराखंड के माल्टे की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और किसानों की आय में भी उल्लेखनीय सुधार हो सकता है.
क्या होती है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया? ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन केवल किसी एक किसान या एक खेत का प्रमाणपत्र नहीं होता, बल्कि यह पूरी उत्पादन प्रक्रिया का वैज्ञानिक और दस्तावेजी सत्यापन होता है. इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि खेती के दौरान रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य प्रतिबंधित रसायनों का उपयोग नहीं किया गया है.
प्रक्रिया के तहत खेतों का पंजीकरण किया जाता है, किसानों का रिकॉर्ड तैयार होता है. उत्पादन की नियमित निगरानी की जाती है और अधिकृत एजेंसियां समय-समय पर निरीक्षण करती हैं. कई मामलों में खेतों को निर्धारित अवधि तक ऑर्गेनिक मानकों का पालन करना होता है, जिसके बाद सभी मानकों पर खरा उतरने पर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है. इसके बाद उत्पाद को आधिकारिक रूप से ऑर्गेनिक श्रेणी में बाजार में उतारा जा सकता है.
किसानों को क्या होगा फायदा? ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा लाभ किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध होना है. प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग देश के बड़े शहरों के साथ-साथ विदेशों में भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे उत्पादों को सामान्य फलों की तुलना में प्रीमियम कीमत मिलने की संभावना रहती है.
इसके अलावा ऑर्गेनिक ब्रांडिंग के कारण बड़े रिटेल स्टोर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, होटल उद्योग और निर्यात एजेंसियां भी ऐसे उत्पादों को प्राथमिकता देती हैं. यदि उत्तराखंड का माल्टा इस श्रेणी में अपनी जगह बना लेता है, तो किसानों को स्थानीय मंडियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उनके लिए नए बाजार खुलेंगे.
केवल उत्पादन बढ़ाने से किसानों की आय नहीं बढ़ती, बल्कि उत्पाद का मूल्य संवर्धन, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रमाणन ही वास्तविक लाभ दिलाते हैं. ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
उत्तराखंड का माल्टा क्यों है खास? उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश माल्टा वर्षा आधारित खेती से तैयार होता है. यहां रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग मैदानी क्षेत्रों की तुलना में काफी कम होता है. यही कारण है कि यहां का उत्पादन स्वाभाविक रूप से अधिक प्राकृतिक माना जाता है.
माल्टा विटामिन-सी का अच्छा स्रोत है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, पाचन सुधारने और शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं. यही वजह है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच ऑर्गेनिक फलों की मांग लगातार बढ़ रही है.
प्रोसेसिंग से भी बढ़ेगी आय: केवल ताजा फल बेचने के बजाय यदि माल्टे से जूस, स्क्वैश, जैम, मुरब्बा, कैंडी और अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार किए जाएं, तो किसानों और स्वयं सहायता समूहों की आय में और अधिक वृद्धि हो सकती है. ऑर्गेनिक प्रमाणन मिलने के बाद ऐसे उत्पादों की बाजार में अलग पहचान बन सकती है.
सरकार का फोकस ऑर्गेनिक खेती पर: राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है. विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को रसायन मुक्त खेती अपनाने, किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने और मूल्य संवर्धन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. अब फलों और सब्जियों को भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है.
क्या कहते हैं कृषि एवं उद्यान सचिव: कृषि एवं उद्यान विभाग के सचिव एसएन पांडे का कहना है कि-
विभाग का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है. इसके लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, गुणवत्ता सुधार, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. प्रमाणित ऑर्गेनिक उत्पाद राज्य के किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
–एसएन पांडे, सचिव, कृषि एवं उद्यान विभाग-
किसान क्या सोचते हैं: वहीं चकराता और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों के किसान भी लंबे समय से ऑर्गेनिक खेती को औपचारिक पहचान दिलाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि-
हम वर्षों से बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के खेती कर रहे हैं. प्रमाणन के अभाव में हमें बाजार में अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पाता. हमको उम्मीद है कि सरकार की यह पहल जमीन पर उतरी, तो पहाड़ का माल्टा देश-दुनिया के बाजार में नई पहचान बनाएगा और इसका सीधा फायदा हजारों बागवान परिवारों तक पहुंचेगा.
-गोपाल, ऑर्गेनिक खेती से जुड़े किसान-
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