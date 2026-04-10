प्रदेश में उत्तराखंड आदि लक्ष्य संस्थान की होगी स्थापना, केंद्र सरकार ने जारी की धनराशि
प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों के विकास और शिक्षा की मजबूती के लिए अहम कदम उठाया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 10, 2026 at 8:16 AM IST
देहरादून: जनजातीय क्षेत्रों के विकास और शैक्षिक अवसंरचना में सुधार के लिए उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना की जाएगी. इसके लिए केंद्र सरकार ने एक करोड़ों रुपए की धनराशि को मंजूरी दे दी है. दरअसल, उत्तराखंड राज्य में आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया गया था. उस दौरान केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड राज्य में संस्थान की स्थापना का आश्वासन दिया था.प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों के विकास और शिक्षा की मजबूती के लिए अहम कदम उठाया गया है.वहीं प्रदेश और केंद्र सरकार की इस पहल से जनजातीय क्षेत्रों के विकास और शिक्षा मजबूत होगी.
इसी क्रम में, गुरुवार को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर जानकारी दी है. भेजे गए पत्र में जिक्र किय गया है कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव पर विचार करते हुए वित्तीय साल 2025-26 के तहत उत्तराखंड में उत्तराखंड आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना के लिए एक करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है. वहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना से प्रदेश में जनजातीय युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा, शोध और सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इस संस्थान के जरिए स्थानीय युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे. साथ ही सीएम ने कहा कि ये पहल उत्तराखंड के जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना को लेकर राज्य सरकार ने पहल किया था. ताकि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, कौशल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए स्थापित किया जा सकें.
उत्तराखंड आदि लक्ष्य संस्थान के जरिए जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं को सशक्त बनाने और स्थानीय शासन को बेहतर बनाया जा सकेगा. इसके साथ ही इस संस्थान के जरिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) समेत अंत संस्थानों को मजबूत किया जा सकेगा. यही नहीं, ये संस्थान छात्रों के लिए IITs, NITs और IIMs जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षा पाने के अवसर उत्पन्न करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
पढ़ें-IIT रुड़की में वाटर कॉन्क्लेव का आगाज, दुनियाभर से पहुंचेंगे शोधकर्ता, इन विषयों पर रहेगा फोकस