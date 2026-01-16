अपर सचिव के सहायक की दुर्घटना का वीडियो आया सामने, हादसे में हुई थी मौत
राजधानी देहरादून में अपर सचिव के सहायक मुन्ना दास की सड़क हादसे में मौत हुई थी. इस हादसे का अब वीडियो सामने आया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 16, 2026 at 7:51 PM IST
मसूरी: उत्तराखंड शासन में अपर सचिव के सहायक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब ड्यूटी के दौरान अपर सचिव के सहायक सड़क पार कर रहे थे. दरअसल शनिवार को अपर सचिव के सहायक मुन्ना दास वन मुख्यालय से सचिवालय के लिए निकले थे. इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे दो पहिया वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी. यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि मुन्ना दास की मौत हो गई. इस पूरी घटना का एक्सक्लूसिव वीडियो अब सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया है.
वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह तेज रफ्तार से आ रहे दोपहिया वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी जान चली गई. यह घटना 3 जनवरी की बताई जा रही है. उस दिन मुन्ना दास जो कि अपर सचिव कल्याणी के सहायक थे, वन मुख्यालय से कुछ महत्वपूर्ण प्रपत्र लेकर सचिवालय जा रहे थे.
बताया गया है कि अपर सचिव ने उन्हें विभाग से संबंधित फाइलें लाने के लिए भेजा था. मुन्ना दास वन मुख्यालय के मुख्य गेट से बाहर निकलकर सड़क पार कर रहे थे. उसी दौरान तेज गति से आ रहे दोपहिया वाहन चालक ने उन्हें टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी जोरदार थी कि मुन्ना दास हवा में उछलकर काफी दूर जा गिरे. आसपास मौजूद लोग तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंचे और उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थीं. डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई और उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया.
करीब दो दिन तक इलाज चला, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. अब ईटीवी भारत के पास मौजूद एक्सक्लूसिव वीडियो में पूरी घटना देखी जा सकती है. वीडियो में साफ दिखता है कि मुन्ना दास फाइलें हाथ में लेकर विभाग से बाहर निकलते हैं और धीरे-धीरे सड़क की ओर बढ़ते हैं. वह वाहन चालकों को हाथ देकर रुकने का इशारा भी करते नजर आते हैं, लेकिन तभी तेज रफ्तार से आया दोपहिया वाहन उन्हें टक्कर मार देता है.
यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वन मुख्यालय से सचिवालय तक जाने के लिए वह पैदल ही निकले थे या फिर सड़क के दूसरी ओर कोई सरकारी वाहन उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन इतना साफ है कि वह पूरी तरह से ड्यूटी पर थे और सरकारी काम करते हुए ही इस हादसे का शिकार हुए. इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर राजधानी में सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वन विभाग में भी इस हादसे को लेकर शोक की लहर है.
