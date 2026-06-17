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उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव हुई आप, 70 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, बनेगी तीसरा विकल्प

विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव हुई आप ( ETV Bharat )

खटीमा: विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी एक्शन में आ गई है. पिछले कई महीनों से खबरों से गायब आम आदमी पार्टी एकदम सुर्खियों में आ गई है. आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर अकेले लड़ने की बात कही है. आम आदमी पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट दया किशन कलौनी ने सभी 70 सीटों पर आप की मजबूत दावेदारी की बात कही है. वहीं, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आप उमा सिसौदिया के नेतृत्व में प्रदेश संगठन को मजबूत कर फ्री बिजली, पानी, शिक्षा के वादों के साथ जनता के बीच उतरने की बात कही. आम आदमी पार्टी के नव नियुक्त उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट दया किशन कलौनी ने खटीमा में कहा लगभग एक वर्ष से प्रदेश कमेटी भंग थी, लेकिन अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने नई प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है. नई टीम में उमा सिसोदिया को प्रदेश अध्यक्ष तथा उन्हें प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है. दया किशन कलौनी ने कहा उत्तराखंड राज्य निर्माण के 26 वर्ष बाद भी राज्य आंदोलन की मूल भावना और परिकल्पना पूरी नहीं हो सकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य निर्माण के लिए हुए संघर्ष और शहादतों का सम्मान नहीं किया गया. प्रदेश में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया. उन्होंने कहा स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी पहाड़ की जनता संघर्ष कर रही है. बेरोजगारी और नशे की समस्या लगातार बढ़ रही है.