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उत्तराखंड में फिलहाल लोगों को नहीं मिल पाएंगी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां, जानिए क्या है वजह?

स्वास्थ्य हेल्पलाइन 104 ( फोटो- ETV Bharat GFX )

देहरादून: उत्तराखंड में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और परामर्श मुहैया कराने वाली 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन की सेवाएं एक से 9 नवंबर तक अस्थाई रूप से बंद कर दी गई हैं. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मानें तो नई कार्यदायी संस्था को हेल्पलाइन संचालन की जिम्मेदारी सौंपने और नया सॉफ्टवेयर स्थापित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. जबकि, हेल्पलाइन की सेवाएं 10 नवंबर से दोबारा शुरू की जाएगी. इस दौरान लोगों को 104 नंबर के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी परामर्श और अन्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाएगी.

104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन का संचालन करेगी नई संस्था: बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन का संचालन अब नई कार्यदायी संस्था वी विन लिमिटेड करने जा रही है. इस नई व्यवस्था के तहत सॉफ्टवेयर स्थापित करने उसका तकनीकी परीक्षण करने और जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने का काम किया जाएगा. ताकि, हेल्पलाइन का संचालन सुचारु रूप से हो सके.

104 हेल्पलाइन नंबर रहेगा बंद, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कर सकते हैं संपर्क: हेल्पलाइन बंद होने की वजह से आम लोग 104 नंबर के माध्यम से हेल्थ से जुड़ी जानकारी और परामर्श नहीं ले पाएंगे. ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने लोगों से अस्थायी रुकावट को ध्यान में रखते हुए जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं और परामर्श के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर संबंधित स्वास्थ्य संस्थान से संपर्क किए जाने की अपील की है.