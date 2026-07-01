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कॉस्मेटिक की आड़ में नशे का कारोबार, एसटीएफ ने दबोचा शातिर तस्कर, ट्रामाडोल कैप्सूल से भी निकला कनेक्शन

कॉस्मेटिक दुकान की आड़ में नशीली दवाओं का कर रहा था कारोबार: दरअसल, हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ/एएनटीएफ और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर एक कॉस्मेटिक की दुकान की आड़ में नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है.

बताया जा है कि पूर्व में एसटीएफ की ओर से बरामद किए गए 18 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल से भी आरोपी का कनेक्शन निकला है. टीम को छापेमारी के दौरान मौके से प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल और कोडीन दवाई बरामद हुई है. आरोपी पूर्व में भी नशीली दवाओं की बिक्री के मामले जेल की हवा खा चुका है.

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र में कई संदिग्ध स्थानों और गोदामों में एसटीएफ/एएनटीएफ देहरादून एवं ड्रग विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया. इस दौरान टीम ने कॉस्मेटिक की आड़ में नारकोटिक ड्रग की सप्लाई करने वाले शातिर आरोपी को धर दबोचा.

3.9 किलो कोडीन सिरप और ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद: बताया जा रहा है कि आरोपी अहतशाम कॉस्मेटिक जनरल स्टोर का संचालक है. हालांकि, एसटीएफ की टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर कलियर क्षेत्र में कई संदिग्ध स्थानों और गोदामों पर छापेमारी की. इसी कार्रवाई के दौरान आरोपी अहतशाम की दुकान और अन्य ठिकानों से 3.9 किलो ग्राम कोडीन सिरप और बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए गए.

18000 ट्रामाडोल कैप्सूल से भी निकला कनेक्शन: टीम की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी इन दवाओं को बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा था. जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी का संबंध एसटीएफ की ओर से पूर्व में बरामद किए गए 18 हजार ट्रामाडोल कैप्सूल के मामले से भी जुड़ा हुआ है. अब एसटीएफ इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों और सप्लाई चेन की गहनता से जांच कर रही है.

नशीली दवाओं की तस्करी मामले में जा चुका जेल: पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) के तहत दो मुकदमे दर्ज हैं. वो नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में जेल भी जा चुका है. इसके बावजूद उसने फिर से नशे का कारोबार शुरू कर दिया था, जिसे एसटीएफ ने बेनकाब कर दिया. अब पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है.

उत्तराखंड एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के 'ड्रग्स फ्री देवभूमि' अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने जनता से अपील की है कि नशे से दूर रहें और किसी भी प्रकार की नशा तस्करी की सूचना तत्काल पुलिस या एसटीएफ के फोन नंबर 0135-2656202 और 9412029536 पर दें.

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