रैपर बादशाह पर थम नहीं रहा विवाद, महिला आयोग ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, यूपी में कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग
गायक बादशाह पर "टटीरी" में महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा और अशोभनीय दृश्य प्रस्तुत करने के आरोप.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने मशहूर रैपर बादशाह के खिलाफ कार्यवाई के लिए कमर कस ली है. राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने सीएम को पत्र लिखा है, जिसमें हरियाणा के गायक बादशाह पर एल्बम "टटीरी" में महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा और अशोभनीय दृश्य प्रस्तुत करने के आरोप लगाए हैं.
उन्होंने कहा, स्कूल यूनिफॉर्म पहने छात्राओं को अनुचित ढंग से प्रदर्शित किया गया है. विद्यालय जैसे पवित्र स्थान को भी अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया गया है, जो न सिर्फ महिलाओं की गरिमा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों का भी घोर अपमान है.
महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने बताया कि सिंगर बादशाह के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए जाने और Look Out Circular जारी होने की जानकारी प्राप्त हुई है. हमारी संस्कृति में नारी को 'नारायणी' का स्थान दिया गया है, तथा इस प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री प्रस्तुत करने वाले कलाकार के कार्यक्रम से समाज में गलत संदेश जाएगा, जिससे में समाज में गिंदगी फैलेगी.
उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि गायक बादशाह के कार्यक्रमों को अनुमति प्रदान न की जाए. आपको बता दें कि गोरखपुर महोत्सव के दौरान सिंगर बादशाह ने परफॉर्म किया था. वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनका आशीर्वाद भी लिया था, मुख्यमंत्री ने बादशाह की सराहना भी की थी.
