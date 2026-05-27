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गौचर में बस की चपेट में आने से महिला यात्री की मौत, गौरीकुंड में नदी से अज्ञात शव बरामद

चमोली/रुद्रप्रयाग: चमोली जिले के गौचर मेला ग्राउंड में बस की चपेट में आने से चारधाम यात्रा पर आई एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई. इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मामले में पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है. उधर, रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में घोड़ा पड़ाव के नीचे उफनती नदी से एक शव बरामद हुआ है.

कोतवाल विनोद थपलियाल ने बताया कि पुलिस को एक सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया कि बस ने महिला को कुचल दिया है. इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तो देखा कि बस संख्या DD01 R 9725 के चालक ने बस के अगले दाहिने टायर से एक महिला को कुचल दिया है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बस सड़क किनारे खड़ी थी, तभी हादसा हो गया.

इसके बाद गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल प्राथमिक चिकित्सालय गौचर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतका की पहचान राजकुमारी पत्नी शशिकांत शर्मा (उम्र 67 वर्ष) के रूप में हुई है. जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जमानिया के पचोखरा की रहने वाली थी.

बताया जा रा है कि वो 15 मई 2026 को अपने परिजनों के साथ चारधाम यात्रा पर निकली थीं. ऋषिकेश पहुंचने के बाद उन्होंने बस संख्या UK 11PA 4040 से यात्रा शुरू की थी. पुलिस की मानें हादसे में शामिल बस में गुजरात के यात्री सवार थे, जिन्हें दूसरी बस से सुरक्षित बदरीनाथ रवाना कर दिया गया है. जबकि, बस को कब्जे में ले लिया है.

वहीं, मृतका के साथ यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों को भी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बदरीनाथ भेजा जा रहा है. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी चालक मितेश कुमार पुत्र बृजलाल निवासी सुरमे बंगला, गांधीनगर वीजापुर, मेहसाना (गुजरात) को हिरासत में लिया है. पुलिस अब चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पंचायतनामा एवं अन्य कानूनी कार्रवाई कर रही है.