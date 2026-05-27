गौचर में बस की चपेट में आने से महिला यात्री की मौत, गौरीकुंड में नदी से अज्ञात शव बरामद
चमोली जिले के गौचर मेला ग्राउंड में बस ने महिला यात्री को कुचला, हिरासत में बस चालक, गौरीकुंड में नदी में मिला अज्ञात शव
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 27, 2026 at 2:53 PM IST
चमोली/रुद्रप्रयाग: चमोली जिले के गौचर मेला ग्राउंड में बस की चपेट में आने से चारधाम यात्रा पर आई एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई. इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. मामले में पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है. उधर, रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड में घोड़ा पड़ाव के नीचे उफनती नदी से एक शव बरामद हुआ है.
कोतवाल विनोद थपलियाल ने बताया कि पुलिस को एक सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया कि बस ने महिला को कुचल दिया है. इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तो देखा कि बस संख्या DD01 R 9725 के चालक ने बस के अगले दाहिने टायर से एक महिला को कुचल दिया है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बस सड़क किनारे खड़ी थी, तभी हादसा हो गया.
इसके बाद गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल प्राथमिक चिकित्सालय गौचर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतका की पहचान राजकुमारी पत्नी शशिकांत शर्मा (उम्र 67 वर्ष) के रूप में हुई है. जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जमानिया के पचोखरा की रहने वाली थी.
बताया जा रा है कि वो 15 मई 2026 को अपने परिजनों के साथ चारधाम यात्रा पर निकली थीं. ऋषिकेश पहुंचने के बाद उन्होंने बस संख्या UK 11PA 4040 से यात्रा शुरू की थी. पुलिस की मानें हादसे में शामिल बस में गुजरात के यात्री सवार थे, जिन्हें दूसरी बस से सुरक्षित बदरीनाथ रवाना कर दिया गया है. जबकि, बस को कब्जे में ले लिया है.
वहीं, मृतका के साथ यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों को भी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बदरीनाथ भेजा जा रहा है. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी चालक मितेश कुमार पुत्र बृजलाल निवासी सुरमे बंगला, गांधीनगर वीजापुर, मेहसाना (गुजरात) को हिरासत में लिया है. पुलिस अब चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पंचायतनामा एवं अन्य कानूनी कार्रवाई कर रही है.
रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में नदी से अज्ञात शव बरामद: केदारनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित गौरीकुंड क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब घोड़ा पड़ाव के नीचे नदी में एक अज्ञात शव दिखाई देने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही प्रशासनिक तंत्र हरकत में आ गया और तत्काल एसडीआरएफ की टीम को मौके के लिए रवाना किया गया.
जानकारी के मुताबिक, बुधवार को थाना गौरीकुंड के माध्यम से एसडीआरएफ को सूचना मिली कि गौरीकुंड क्षेत्र में तेज बहाव वाली नदी के बीच एक शव फंसा हुआ नजर आ रहा है. घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंची.
उप निरीक्षक आशीष डिमरी के नेतृत्व में एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने विषम एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच हाई-रिस्क रेस्क्यू अभियान शुरू किया. तेज बहाव, फिसलन भरे पत्थरों और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद जवानों ने साहस व सूझबूझ का परिचय देते हुए अथक प्रयास किए.
कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने नदी के बीच फंसे अज्ञात शव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. इसके बाद शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. फिलहाल, शव की पहचान नहीं हो पाई है. शव की शिनाख्त कराने के साथ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ें-