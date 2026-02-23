ETV Bharat / state

UP WEATHER: ठंडी के दिन बीते रे भइया अब गर्मी आई रे...आगरा, मेरठ और लखनऊ में चढ़ा पारा

ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सोमवार को सुबह से ही आसमान साफ रहेगा. तेज धूप खिलेगी अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

वहीं, बदलता मौसम बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है. मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है. ऐसे में डॉक्टरों ने सुबह-शाम घर से बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है, कि सुबह के समय ऊनी कपड़े पहनकर ही बाहर निकले.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम बदलने लगा है. लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है. वहीं कहीं-कहीं सुबह-शाम हल्की ठंडक के साथ दिन में तेज धूप खिलने से गर्मी का एहसास भी शुरू हो गया है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 7 दिनों तक प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा. पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में मध्यम से हल्का कोहरा छाया रह सकता है. दिन में आसमान साफ रहेंगे, तेज धूप खिलेगी अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. बात करें आगरा और मेरठ जिले की तो यहां पहले से ठंडक बढ़ी है.

फतेहपुर सबसे ठंडा: रविवार को उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला सबसे ठंडा राज्य रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे अधिकतम तापमान वाराणसी जिले में 31.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र ना होने के कारण आगामी 7 दिनों तक उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. आने वाले 7 दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. वहीं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा.

मेरठ में बढ़ रहा पारा: मेरठ समेत वेस्ट यूपी में अब पारा अपने तेवर दिखाने लगा है. बीते 2 दिनों से तापमान रात को 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है. मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक पी.के शाही के मुताबिक आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, वहीं आज सुबह सूर्योदय के बाद 8 बजते बजते पारा 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया.

आगरा में 4 डिग्री तक चढ़ गया पारा: अब तापमान तेवर दिखाने लगा है. लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है. आगरा की बात करें तो रविवार में बढ़ोतरी दर्ज हुई. जिससे दिन में तपिश का एहसास हुआ.



मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आगरा में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन से कोई भी सक्रिय मौसमी तंत्र प्रभावी नहीं है. जिसकी वजह से आसमान साफ और धूप का असर दिखेगा. इसी के साथ तापमान में 2 से 4 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है. यही वजह है कि आगे आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी. लोगों को समय से पहले ही तेज धूप का सामना करना पड़ेगा.



