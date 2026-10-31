चक्रवात अर्नब 48 घंटे बाद भी यूपी में ताकतवर, फसलों को भारी नुकसान, 24 जिलों में आज भी RAIN ALERT
UP TODAY RAIN ALERT: मौसम विभाग ने फिर जारी की चेतावनी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ज्यादा असर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 10:08 AM IST
लखनऊ: 48 घंटे बाद भी बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात अर्नब का असर कमजोर नहीं पड़ा है. बीते 48 घंटों में यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हुई है. वहीं, मौसम विभाग ने यूपी के 21 जिलों में आज भारी बारिश (UP TODAY RAIN ALERT) का अलर्ट जारी किया है. वहीं, बेमौसम बारिश से यूपी के कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है. इस बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. चलिए जानते हैं आज के मौसम (UP WEATHER TODAY) के बारे में.
48 घंटों से भारी बारिश: पिछले 48 घंटे से चक्रवात के प्रभाव से हो रही रिमझिम बारिश और बादल छाए रहने के कारण ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है. इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगभग बराबर पहुंच गया है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 24 तो न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है. इसी तरह कई जिलों में अधिकतम न्यूनतम तापमान लगभग बराबर पहुंच जाने से दिन में ठंडक में वृद्धि हुई है.
प्रयागराज में 48 घंटे भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट
प्रयागराज और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने 30 और 31 अक्टूबर के लिए तेज बारिश, अंधड़ और आकाशीय बिजली (वज्रपात) का अलर्ट जारी किया है. आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और 24 घंटे चलने वाले आपदा कंट्रोल रूम को अलर्ट पर रखा गया है. मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार तक बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश का दौर बना रह सकता है, जिसके बाद मौसम में धीरे-धीरे सुधार होने की संभावना है.
हमीरपुर में रातभर रिमझिम बारिश, बढ़ी ठंड
जिले में चक्रवाती तूफान के असर से मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है. रातभर रुक-रुककर हल्की बारिश और बूंदाबांदी होती रही. शनिवार सुबह भी आसमान में बादल छाए रहे. रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है. तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं के चलते ठंड बढ़ गई है। खराब मौसम का असर जनजीवन पर भी दिखाई दे रहा है. जिला अस्पताल परिसर के बाहर भी सुबह सन्नाटा नजर आया. अस्पताल के मुख्य द्वार पर मरीजों और तीमारदारों की आवाजाही कम दिखाई दी.
मेरठ में बारिश से मौसम हुआ और भी सुहाना
मेरठ में आज मौसम बेहद ही खुशनुमा है, सुबह जहां ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे की चादर ने ठंड का एहसास लोगों को कराया, वहीं समय से सूर्यदेव प्रकट हुए और आसमान पूरी तरह से साफ बना हुआ है. सबसे खास बात यह है कि जिस प्रदूषण ने लोगों की नाक में दम किया हुआ था, इस 'अर्नब' के प्रभाव के कारण हुई भारी बारिश की वजह से यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 52 पर आ गया.
बलिया में किसानों को भारी नुकसान
बलिया के किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है. क्षेत्र में लगातार और रुक-रुक कर मध्यम से तेज हवाओं के साथ बारिश होती रही. इससे चली ठंडी हवाओं ने ठिठुरन काफी बढ़ा दी है.इस बेमौसम बारिश और तूफान से किसानों की चिंताएं काफी बढ़ गई हैं. कई जगहों पर खेतों में खड़ी धान की तैयार फसल गिर गई है, जिससे किसानों की मेहनत बर्बाद होती दिख रही है. इसके चना, मटर, आलू, टमाटर और मिर्च की फसलों को भी भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है.किसानों के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा से धान, चना, दाल और मटर की फसलों को व्यापक क्षति पहुंची है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है और आम जनता तथा किसानों से पूरी तरह सतर्क रहने की अपील की है.
पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए चक्रवर्ती तूफान अर्नब के आंशिक असर से उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर जोरदार बारिश हुई है. वहीं अब इस तूफान का आंशिक असर धीरे-धीरे कम होगा जिससे आज से बारिश के सिलसिले में कमी आएगी. आने वाले दो-तीन दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर घर चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है.-अतुल सिंह, मौसम वैज्ञानिक
ये भी पढ़ेंः यूपी में बदला मौसम; 50 से अधिक जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, प्रयागराज में स्कूल बंद