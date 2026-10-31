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चक्रवात अर्नब 48 घंटे बाद भी यूपी में ताकतवर, फसलों को भारी नुकसान, 24 जिलों में आज भी RAIN ALERT

चक्रवात अर्नब 48 घंटे बाद भी यूपी में ताकतवर. ( etv bharat )

लखनऊ: 48 घंटे बाद भी बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात अर्नब का असर कमजोर नहीं पड़ा है. बीते 48 घंटों में यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हुई है. वहीं, मौसम विभाग ने यूपी के 21 जिलों में आज भारी बारिश (UP TODAY RAIN ALERT) का अलर्ट जारी किया है. वहीं, बेमौसम बारिश से यूपी के कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है. इस बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. चलिए जानते हैं आज के मौसम (UP WEATHER TODAY) के बारे में.

48 घंटों से भारी बारिश: पिछले 48 घंटे से चक्रवात के प्रभाव से हो रही रिमझिम बारिश और बादल छाए रहने के कारण ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है. इससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगभग बराबर पहुंच गया है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 24 तो न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है. इसी तरह कई जिलों में अधिकतम न्यूनतम तापमान लगभग बराबर पहुंच जाने से दिन में ठंडक में वृद्धि हुई है.

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी. (etv bharat) आज इन 21 जिलों में बारिश का अलर्ट मऊ, गाजीपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, सुल्तानपुर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, अमेठी, प्रतापगढ़, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत. लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को सुबह से ही बादल छाए रहे और रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ. लगातार शनिवार सुबह तक बारिश जारी है. लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकतम तापमान में प्रभावी कमी दर्ज की गई है. गुरुवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस की कमी आई. अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया है. तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को भी लखनऊ में बादल छाए रहेंगे. रिमझिम बारिश होती रहेगी. बलिया में फसलों को भारी नुकसान. (etv bharat) शाहजहांपुर सबसे गर्म: शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर सबसे अधिक गर्म जिला रहा जहां पर अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है वही सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है. प्रयागराज में 48 घंटे भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट प्रयागराज और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने 30 और 31 अक्टूबर के लिए तेज बारिश, अंधड़ और आकाशीय बिजली (वज्रपात) का अलर्ट जारी किया है. आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है और 24 घंटे चलने वाले आपदा कंट्रोल रूम को अलर्ट पर रखा गया है. मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार तक बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश का दौर बना रह सकता है, जिसके बाद मौसम में धीरे-धीरे सुधार होने की संभावना है. बारिश के बाद खुशनुमा मौसम. (etv bharat) हमीरपुर में बारिश के चलते सरकारी अस्पतालों में सन्नाटा. (etv bharat) हमीरपुर में रातभर रिमझिम बारिश, बढ़ी ठंड जिले में चक्रवाती तूफान के असर से मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ा हुआ है. रातभर रुक-रुककर हल्की बारिश और बूंदाबांदी होती रही. शनिवार सुबह भी आसमान में बादल छाए रहे. रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है. तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं के चलते ठंड बढ़ गई है। खराब मौसम का असर जनजीवन पर भी दिखाई दे रहा है. जिला अस्पताल परिसर के बाहर भी सुबह सन्नाटा नजर आया. अस्पताल के मुख्य द्वार पर मरीजों और तीमारदारों की आवाजाही कम दिखाई दी.