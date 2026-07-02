ETV Bharat / state

VIDEO: यूपी में लेट मानसून का जोरदार ट्रेलर, झांसी-मेरठ-बिजनौर समेत 18 जिलों में झमाझम बारिश, आज इन जिलों में छई छपा छई का मौसम

आज इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना: बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, आगरा.

आज इन जिलों में भारी वर्षा की संभावना बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रवि दास नगर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, संभल, बदायूं, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आसपास.

लखनऊ/मेरठ: यूपी में लेट मानसून ने आते ही जोरदार ट्रेलर दिखाया है. मानसून ने यूपी में दाखिल होते ही मेरठ समेत 18 जिलों को जोरदार बारिश से सलामी दी है. मौसम विभाग ने आज 45 जिलों के लिए रेन अलर्ट जारी किया है. इनमें से कई जिलों में जोरदार बारिश की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले चार-पांच दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. चलिए जानते हैं आज के मौसम के हाल के बारे में. पिछले 24 घंटे में इन जिलों में अच्छी बारिश : बिजनौर 19.8, बुलंदशहर 26.7, एटा 24.3, हापुड़ 10.5, हमीरपुर 16.2, हाथरस 9, झांसी 12, ललितपुर 28, संभल 41.5, मेरठ 14, मुरादाबाद 10.5, अलीगढ़ 8.6, अमरोहा 11, कासगंज 19, सोनभद्र 14, श्रावस्ती 12, फर्रुखाबाद 8.5, बहराइच 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई.

यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश. (etv bharat)





लखनऊ का मौसम: राजधानी लखनऊ में बुधवार को सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई. दिन में भी बादलों की आवाजाही रही. यूपी में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है वहीं न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार गुरुवार को लखनऊ में बादलों की आवाजाही रहेगी. कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश व आइसोलेटेड स्थान पर बिजली गिर सकती है. अधिकतम तापमान 32 व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

यूपी मौसम विभाग का अलर्ट. (imd alert)





फर्रुखाबाद सबसे गर्म: बुधवार को उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद सबसे अधिक गर्म जिला रहा. यहां पर अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो की सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है वही सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 23 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो की सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

यूपी मौसम विभाग का अलर्ट. (imd alert)

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि एक जुलाई को मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश के कुछ और भागों, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश एवं लद्दाख के शेष भागों, सम्पूर्ण जम्मू-कश्मीर तथा हरियाणा एवं पंजाब के कुछ भागों में मानसून आगे बढ़ेगा. आगामी 2 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तरप्रदेश के कुछ और भागों, हरियाणा-चण्डीगढ़-दिल्ली एवं पंजाब के कुछ भागों तथा राजस्थान के कुछ भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं. यूपी में चार से पांच दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना है.

यूपी में बारिश शुरू. (etv bharat)

वहीं, मेरठ के ​कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. यूपी शाही ने कहा कि मेरठ में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. अगले दो से तीन दिनों तक मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. इसे देखते हुए विभाग ने 'येलो अलर्ट' जारी किया है.







ये भी पढ़ेंः UP आ गया मानसून, मेरठ-अलीगढ़ में बारिश, 50 जिलों में आज RAIN ALERT...

ये भी पढ़ेंः यूपी पहुंचा मानसून, कानपुर, अयोध्या, सोनभद्र में बारिश शुरू, 24 घंटे बाद तेज होगी RAIN

ये भी पढ़ेंः यूपी के गाजीपुर में प्री मानसून की बारिश से राहत, अगले 48 घंटों में आ रहा मानसून



