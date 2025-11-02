ETV Bharat / state

यूपी के कॉलेज में पहली बार ट्रांसजेंडर टॉयलेट की मांग करने वाली बनारस की हेतवी कौन हैं?, जानिए जीवन-संघर्ष के बारे में

देश के पहले ट्रांसजेंडर सेल वाले काशी विद्यापीठ को भेज चुकी हैं पत्र, काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है जीवन.

कहानी बनारस की हेतवी की. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 2:29 PM IST

Updated : November 2, 2025 at 2:55 PM IST

वाराणसीः ये कहानी न तो उपलब्धियों से भरी है और न ही पुरस्कारों की दमक से चमक रही है. ये कहानी है बहुत साधारण सी लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत बड़ी है. बनारस की गुमनाम गलियों के एक गुमनाम ट्रांसजेंडर ने गुपचुप एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसने यूपी के कॉलेजों की व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया है. एक छोटे से प्रयास का मकसद भविष्य में बड़ा बदलाव लाना है. यह जिम्मा संभाला है बनारस की ट्रांसजेंडर हेतवी ने. उन्होंने यूपी में पहली बार कॉलेजों में ट्रांसजेंडर टॉयलेट की मांग उठाई है. इससे पहले अभी तक यूपी में ऐसी मांग किसी ने भी नहीं उठाई है. आपको बता दें कि यूपी में सार्वजनिक स्थान पर ट्रांसजेंडर टॉयलेट बन रहे हैं लेकिन अभी तक किसी स्कूल या कॉलेज में ऐसी व्यवस्था नहीं है.

कौन हैं हेतवी: वाराणसी के चितईपुर इलाके में 8 सितंबर 2003 को हेतवी का जन्म हुआ था. उनके पिता एक डिलीवरी एजेंट है, उनकी मां बबिता सामान्य हाउसवाइफ है. परिवार में उनका एक भाई और एक बहन भी है. हेतवी का बचपन भी सामान्य बच्चों की तरह बीता. उम्र के 12वें साल की दहलीज पर अचानक उनके शरीर में कुछ बदलाव होने लगे. पहले तो उन्होंने नजरअंदाज किया. वक्त के साथ जब ये बदलाव तेजी से बढ़ने लगे तो वह परेशान हो गईं. ये बदलाव था उनके ट्रांसजेंडर फेज में आने का. हेतवी बतातीं हैं कि धीरे-धीरे वह इन बदलावों को समझ पाईं. इसके बाद तो मानों उनकी जिंदगी ही बदल गई.

ट्रांसजेंडरों के हित के लिए हेतवी का संघर्ष जारी. (etv bharat)

घरवालों ने हमेशा साथ दिया: ऐसे मुश्किल वक्त में उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन से अपने इस अनुभव को साझा किया. इसके बाद माता-पिता और भाई को इस बारे में पता चला. हेतवी कहतीं है कि परिवार वालों ने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया और आज भी मेरा साथ दे रहे हैं. आज मैं जो कुछ भी संघर्ष करने योग्य बनी हूं उन्हीं की बदौलत बनी हूं. घरवालों से जो प्यार मुझे पहले मिलता था वह आज भी मिल रहा है. किसी में कोई बदलाव नहीं आया.

क्या है ट्रांसजेंडर टॉयलेट? (etv bharat gfx)

धीरे-धीरे पढ़ाई आगे बढ़ाई: हेतवी बतातीं हैं कि उन्होंने मुश्किल वक्त में खुद को संभालते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया. उन्होंने हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वर्ष 2023 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दाखिला लिया. वह इस वर्ष वह स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा देंगी.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? (etv bharat gfx)


जब कॉलेज में ट्रांसजेंडर टॉयलेट नहीं मिला: हेतवी बताती हैं कि उन्होंने जब कॉलेज ज्वाइन किया तो उन्हें कॉलेज में ट्रांसजेंडर टॉयलेट नहीं मिला. वहीं जेंट्स टॉयलेट में जाने में उन्हें काफी समस्या होती थी. उसी वक्त उन्हें लगा कि जैसी समस्या उन्हें हो रही है वैसी ही अन्य ट्रांसजेंडरों को भी होती होगी. उन्होंने इस समस्या के निस्तारण का बीड़ा खुद उठाने की ठानी और कुलपति को इस संबंध में पत्र भी लिखा. इस पत्र में उन्होंने कॉलेज में ट्रांसजेंडर टॉयलेट बनवाने की मांग की. उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन उनके इस पत्र पर क्या निर्णय लेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है.

भारत में ट्रांसजेंडर टॉयलेट पर एक नजर. (etv bharat gfx.)

2 साल पहले एलजीबीटी ग्रुप से जुड़ीं: हेतवी बनारस के ट्रांसजेंडर एलजीबीटी ग्रुप की भी सदस्य हैं. इस ग्रुप में करीब 250 सदस्य हैं. यह ग्रुप ट्रांसजेंडरों की बेहतरी के लिए काम करता है. हेतवी की मुहिम के साथ ये ग्रुप भी जुड़ चुका है. हेतवी के साथ ये ग्रुप ट्रांसजेंडर कल्चराइजेशन प्रोग्राम चलाता है. ये ग्रुप ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयासरत है.

एक नजर इस पर भी. (etv bharat gfx)



1 साल पहले अपना संगठन बनाया: हेतवी बतातीं हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय की आवाज को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'रंग' नाम से संगठन को तैयार किया है. काशी विद्यापीठ और उससे संबंद्ध कॉलेजों में जो ट्रांसजेंडर छात्र पढ़ते हैं वह इसके मेंबर हैं. अभी इस संगठन से 30 सदस्य जुड़ चुके हैं. इसका उद्देश्य इन छात्रों की समस्याओं को दूर करवाना है. यह संगठन इसके लिए प्रयास भी कर रहा है.

परिवार के साथ हेतवी. (etv bharat)

1 साल पहले काशी विद्यापीठ को भेजा था पत्र: हेतवी बतातीं है कि एक साल पहले उन्होंने काशी विद्या पीठ प्रशासन को ट्रांसजेंडर टॉयलेट के लिए पत्र भेजा था लेकिन वह पत्र कुलपति तक नहीं पहुंचा. इसके बाद उन्हें जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने दोबारा इस संबंध में कॉलेज के ट्रांसजेंडर सेल को पत्र भेजा है. उन्होंने कॉलेज में ट्रांसजेंडर टॉयलेट की मांग की है. उन्हें उम्मीद है कि कॉलेज प्रशासन इस संबंध में जरूर कोई कदम उठाएगा. हेतवी की मांग के संबंध में अभी कॉलेज प्रशासन का पक्ष नहीं मिल सका है.

हेतवी के बारे में बताते फफक पड़ीं मां. (etv bharat)

मां बोलीं मेरी औलाद मुझे प्यारी है: हेतवी की मां बबिता कहती हैं जब बच्चे में बदलाव के बारे में मालूम पड़ा तो समाज से ताने मिलने लगे. रोते हुए वह बोलीं जैसी भी है वह मेरी औलाद है. एक मां के लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं हैं. मैंने हमेशा उस बेटे की तरह ही पाला है. वह हमेशा मेरा बेटा बनकर ही रहेंगी, मैं उसका साथ नहीं छोडने वाली.

हेतवी का क्या कहना है? (etv bharat)


देश का पहला ट्रांसजेंडर सेल वाला कॉलेज है काशी विद्यापीठ: आपको बता दें कि काशी विद्यापीठ में ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं. यहां देश के किसी भी कॉलेज का पहला ट्रांसजेंडर सेल भी है जिसका काम ऐसे छात्रों की मदद और उनकी समस्याओं को दूर करना है. हेतवी कहती हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि वाले संस्थान में ट्रांसजेंडरों के लिए टॉयलेट भी होना चाहिए. इसे बनवाने के लिए वह हरसंभव प्रयास करेंगीं.



आगे की प्लानिंग क्या है: हेतवी कहती हैं कि सबसे पहले वह अपने कॉलेज में ट्रांसजेंडर टॉयलेट बनवाने का प्रयास कर रही हैं. इसके बाद वह ट्रांसजेंडरों के हक के लिए अपने संगठन रंग के जरिए अन्य मुद्दों को उठाएंगी. संगठन के जरिए वह कई अच्छे काम करना चाहतीं हैं.


किसने बनवाया था यूपी का पहला ट्रांसजेंडर टॉयलेट: यूपी का पहला ट्रांसजेंडर टॉयलेट वाराणसी में बना है. इसे बनवाने के लिए सलमा किन्नर का योगदान अहम माना जाता है. सलमा अब किन्नर समुदाय के लिए देश का पहला आश्रम खुलवाने के लिए प्रयासरत हैं. उनकी इस पहल से ही हेतवी भी प्रेरित हैं.

यूपी में कितने ट्रांसजेंडर टॉयलेट: आपको बता दें कि वर्ष 2021 में वाराणसी के कमच्छा में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत यूपी का पहला ट्रांसजेंडर टॉयलेट खुला था. लखनऊ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार 2022 में शहर के मुख्य डाकघर में ऐसे टॉयलेट की स्थापना की गई. इसके बाद गोरखपुर में भी एक सार्वजनिक ट्रांसजेंडर टॉयलेट खुला.

यूपी के स्कूल-कॉलेजों में अभी ऐसी व्यवस्था नहींं: यूपी के स्कूल और कॉलेजों में अभी तक ट्रांसजेंडर टॉयलेट की कहीं कोई व्यवस्था नहीं हैं. खासकर डिग्री कॉलेजों में इनकी काफी जरूरत महसूस की जा रही है. बनारस की हेतवी ने इस मुहिम को सबसे पहले छेड़कर एक सवाल उठाया है. क्या उनकी यह मुहिम रंग लाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा.


ये भी पढ़ेंः कौन हैं सलमा किन्नर, जो देश का पहला ट्रांसजेंडर आश्रम बनवाने की लड़ रही लड़ाई
Last Updated : November 2, 2025 at 2:55 PM IST

