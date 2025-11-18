ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा स्थगित, 18 और 19 दिसंबर को होना था एग्जाम, पीजीटी की परीक्षा पहले ही हो चुकी है कैंसिल

आयोग के उप सचिव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा स्थगित होने की जानकारी दी है. चार साल बाद हो रही थी परीक्षा.

उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा स्थगित.
उत्तर प्रदेश टीजीटी परीक्षा स्थगित. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 10:53 PM IST

3 Min Read
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षक स्नातक (TGT) परीक्षा 2022 को स्थगित कर दिया है. यह परीक्षा 18 व 19 दिसंबर 2025 को होनी थी. आयोग ने परीक्षा को स्थगित करने के पीछे कोई कारण नहीं बताया है. उप सचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयोग की 45वीं बैठक में टीजीटी परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है.

पीजीटी और टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया 9 जून 2022 को शुरू की गई थी. 3539 टीजीटी और 624 पीजीटी पदों पर भर्ती होनी थी. आवेदन की अंतिम तिथि पहले 9 जुलाई 2022 थी, जिसे एक सप्ताह बढ़ाकर 16 जुलाई 2022 तक किया गया था. हालांकि चार साल के बाद भी अब तक दोनों परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकी हैं. पीजीटी परीक्षा के लिए 4.50 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जबकि टीजीटी परीक्षा के लिए 8.69 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था.

आयोग के उप सचिव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की.
आयोग के उप सचिव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की. (Photo Credit; commission website)

तीन साल में 45 बैठक : परीक्षा कैंसिल होने से छात्रों में नाराजगी है. प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय का कहना है कि आयोग 45 बैठकें तीन सालों में कर चुका है पर भर्ती परीक्षा एक भी नहीं करा पाया. यह लाखों प्रतियोगियों के साथ खिलवाड़ है. वैकेंसी का इंतजार कर रहे प्रतियोगियाें में इस वैकेंसी के स्थगित होने से घोर निराशा छा गई है. सरकार को अध्यक्ष का पद जल्द से जल्द भरकर परीक्षा समय से करानी चाहिए.

तीन बार पहले भी टल चुकी है पीजीटी परीक्षा : आयोग ने इससे पहले 15-16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित प्रवक्ता (पीजीटी) की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी थी. आयोग के उप सचिव ने नोटिस जारी कर इस आशय की जानकारी दी थी. परीक्षा टालने के पीछे अपरिहार्य कारण बताए गए थे. टीजीटी को टालने के पीछे तो आयोग ने कोई कारण भी नहीं बताया है.

आयोग की अध्यक्ष रहीं कीर्ति पांडेय के 22 सितंबर 2025 को इस्तीफा देने के बाद परीक्षा समय पर कराए जाने को लेकर के तमाम तरह की अटकलें लग रही थीं. अभ्यर्थी इस ऊहापोह में थे कि 15 और 16 अक्टूबर 2025 को निर्धारित की गई परीक्षा हो पाएगी या नहीं. इसको लेकर के लगातार प्रतियोगी छात्रों के ग्रुप में डिबेट चल रही थी.

अध्यक्ष का पद अभी तक है खाली, दोबारा मांगे गए हैं आवेदन : इसके पीछे एक बड़ा कारण आयोग में स्थायी अध्यक्ष न होना बताया जा रहा है. कीर्ति पांडेय के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद से यह पद खाली चल रहा है. राम सूचित को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है. अध्यक्ष पद पर आवेदन मांगे गए थे. कुल 37 कैंडीडेट ने अध्यक्ष पद पर आवेदन किया था पर इन आवेदनों में से कोई पात्र कैंडीडेट शासन को नहीं मिला. लिहाजा अध्यक्ष पद पर दोबारा से आवेदन मांगा गया है.

