UPSSSC EXAM; अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर, जानिये कब से शुरू होंगी परीक्षाएं?

लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने अगले तीन महीने में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया है. इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष एसएन साबत की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं. इसके बाद आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से अगले तीन महीने में आठ परीक्षाओं की तिथियों की जानकारी जारी की है.

आयोग की ओर से जारी की गई सूची के मुताबिक, आगामी 9 नवंबर से लेकर 1 फरवरी तक यह परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. वर्ष 2023 में जारी हुए वनरक्षक और वन जीव रक्षक मुख्य परीक्षा से इसकी शुरुआत होगी. इन सभी परीक्षाओं में करीब 80 हजार से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है.







आयोग की ओर से जारी की गई परीक्षा तिथि के अनुसार, 9 नवंबर को सुबह 10:00 बजे से 12:00 तक वनरक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद 16 नवंबर को सुबह 10 से 12:00 तक नक्शानवीस व मानचित्रक मुख्य परीक्षा के लिखित परीक्षा का आयोजन होगा.