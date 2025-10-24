ETV Bharat / state

UPSSSC EXAM; अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर, जानिये कब से शुरू होंगी परीक्षाएं?

आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने आयोग की तरफ से आठ परीक्षाओं की तिथियों की जानकारी जारी की है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 9:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने अगले तीन महीने में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया है. इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष एसएन साबत की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं. इसके बाद आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से अगले तीन महीने में आठ परीक्षाओं की तिथियों की जानकारी जारी की है.

आयोग की ओर से जारी की गई सूची के मुताबिक, आगामी 9 नवंबर से लेकर 1 फरवरी तक यह परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. वर्ष 2023 में जारी हुए वनरक्षक और वन जीव रक्षक मुख्य परीक्षा से इसकी शुरुआत होगी. इन सभी परीक्षाओं में करीब 80 हजार से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है.



आयोग की ओर से जारी की गई परीक्षा तिथि के अनुसार, 9 नवंबर को सुबह 10:00 बजे से 12:00 तक वनरक्षक एवं वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसके बाद 16 नवंबर को सुबह 10 से 12:00 तक नक्शानवीस व मानचित्रक मुख्य परीक्षा के लिखित परीक्षा का आयोजन होगा.

इसी दिन दोपहर में 3:00 से 5:00 बजे तक आशु लिपिक मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा का आयोजन होगा. इसी तरह 22 नवंबर को 2022 में जारी विज्ञापन जिसमें कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किए गए अभ्यर्थियों की टाइपिंग परीक्षा का आयोजन होगा, जबकि 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक 2023 में जारी विज्ञापन जिसमें कनिष्ठ सहायक, कनिष्क लिपिक और सहायक स्तर तीन के मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों की टाइपिंग की परीक्षा ली जाएगी.

परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इसके बाद अगले साल 11 जनवरी को सुबह 10:00 से 12:00 तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का आयोजन होगा. इसके बाद 18 जनवरी को सुबह 10:00 से 12:00 बजे तक आशु लिपिक मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का आयोजन होगा. जबकि 1 फरवरी 2026 को सुबह 10:00 से 12:00 तक कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : UPSSSC: वन दरोगा के 701 पदों की भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थी ऐसे देखें सूची में अपना नाम

TAGGED:

UPSSSC
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
UPSSSC EXAM
UPSSSC EXAM CALENDAR
UPSSSC EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.