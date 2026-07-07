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यूपी बना शेयर बाजार का नया 'पावरहाउस': पंजीकृत निवेशकों की संख्या 3 करोड़ के पार, बना देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य

यूपी में पंजीकृत निवेशकों की संख्या 3 करोड़ के पार हो गई है, जिससे वह देश का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक राज्य बन गया है.

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म्यूचुअल फंड में भी यूपी की ऊंची छलांग, निवेशकों की पूंजी 3.50 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंची. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 10:30 PM IST

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कानपुर: शेयर बाजार में हाल के महीनों में आए भारी उतार-चढ़ाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद उत्तर प्रदेश में निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार, सात जुलाई को उत्तर प्रदेश में पंजीकृत निवेशकों की संख्या तीन करोड़ के पार पहुंच गई है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश तीन करोड़ पंजीकृत निवेशकों का आंकड़ा पार करने वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है. वहीं 4.36 करोड़ पंजीकृत निवेशकों के साथ महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है, जबकि 2.25 करोड़ निवेशकों के साथ गुजरात तीसरे स्थान पर खिसक गया है.

देश के कुल निवेशकों में यूपी की बड़ी हिस्सेदारी: देशभर में पंजीकृत निवेशकों की कुल संख्या अब तेजी से बढ़कर 25.58 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है. इस प्रकार कुल निवेशकों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी अब लगभग 11.73 प्रतिशत के करीब दर्ज की गई है. इसके अलावा टॉप 10 निवेशक राज्यों की सूची में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और नई दिल्ली शामिल हैं. बाजार के इन ताजा और सकारात्मक आंकड़ों की पुष्टि केश्री ब्रोकिंग के कोफाउंडर राजीव सिंह ने की है.

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केश्री ब्रोकिंग के को-फाउंडर राजीव सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)

महज एक महीने में जुड़े चार लाख निवेशक: राजीव सिंह ने बताया कि एम्फी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में 48.63 लाख नए निवेशक जुड़े हैं. वहीं पिछली तिमाही में 11.10 लाख और बीते मात्र एक महीने में ही करीब चार लाख नए निवेशकों ने शेयर बाजार तथा म्यूचुअल फंड में अपना पंजीकरण कराया है. उत्तर प्रदेश में निवेशकों की संख्या में यह शानदार वृद्धि ऐसे समय में हुई है, जब घरेलू बाजार में कई बार तेज गिरावट और अस्थिरता देखने को मिली थी. म्यूचुअल फंड निवेश के मामले में भी उत्तर प्रदेश का ग्राफ तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है.

म्यूचुअल फंड में 3.50 लाख करोड़ का निवेश: एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के निवेशकों का म्यूचुअल फंड निवेश 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है. राजीव सिंह ने बताया कि प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ और झांसी देश के शीर्ष 100 म्यूचुअल फंड निवेशक शहरों में शान से शामिल हैं. इसके अलावा देवरिया, जौनपुर, बस्ती, बलिया, गोंडा, मिर्जापुर, गाजीपुर, सीतापुर, उन्नाव, सुल्तानपुर और शाहजहांपुर जैसे छोटे जिलों में भी निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.

वैश्विक तनाव के बीच भी दिखा निवेशकों का उत्साह: उन्होंने कहा कि पिछले साल अमेरिकी टैरिफ की बढ़ी दरों और इस साल मिडिल ईस्ट वॉर के बावजूद उप्र के निवेशकों ने निवेश को लेकर अपनी अच्छी रुचि दिखाई है. केश्री ब्रोकिंग के को-फाउंडर राजीव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेशकों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि यह दर्शाती है कि अब लोग केवल पारंपरिक बचत तक सीमित नहीं हैं. अब लोग शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड जैसे दीर्घकालिक निवेश विकल्पों को भी अपनी प्राथमिकता के रूप में तेजी से अपना रहे हैं. वित्तीय साक्षरता और डिजिटल निवेश सुविधाओं के विस्तार से आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा निवेशक राज्य बनने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ सकता है.

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