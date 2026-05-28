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लखनऊ-अयोध्या एसी डबल डेकर बस में सफर करने से कतरा रहे यात्री, किराया कम करने पर भी नहीं मिल रहे पैसेंजर, ये कारण बन रही बाधा

दरअसल लखनऊ से अयोध्या के बीच संचालित की जा रही एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की मैक्सिमम स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही है. ऐसे में लखनऊ से अयोध्या की 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में बस चार से पांच घंटे का समय ले रही है, जबकि अन्य साधनों से यह दूरी ढाई से तीन घंटे में तय की जा सकती है. यात्रियों ने परिवहन निगम से बस की स्पीड बढ़ाने की मांग की है, जबकि परिवहन विभाग का तर्क है कि सुरक्षा करणों से बस की स्पीड नहीं बढ़ाई जा सकती.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बड़ी ही तामझाम के साथ लखनऊ से अयोध्या के लिए एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत की थी. लेकिन प्रचंड गर्मी में भी यात्रियों को एसी बस सेवा रास नहीं आ रही है. लोग इस बस के बजाय साधारण बस से अपनी यात्रा करना बेहतर मान रहे हैं. यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए निगम ने किराया भी कम कर दिया. बावजूद यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अधिक समय लगने का बताया जा रहा है. लेकिन परिवहन विभाग का भी अपना तर्क है.

वर्तमान में लखनऊ से अयोध्या के लिए प्रतिदिन दो बसों का संचालन किया जा रहा है जिसमें अधिकतम 20 यात्री ही मिल रहे हैं. परिवहन निगम ने यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए ₹30 से लेकर 35 रुपए तक किराए कम भी कर दिए, लेकिन अभी भी यात्रियों की संख्या इस बस में नहीं बढ़ पा रही है. परिवहन निगम को उम्मीद थी कि गर्मी में जब तेज धूप होगी और पारा चढ़ेगा तो यात्री साधारण बसों के बजाय एसी इलेक्ट्रिक बस में सफर करने को तरजीह देंगे, लेकिन यात्री अभी भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. आलम ये है कि आमदनी से दो से तीन गुना ज्यादा बस की चार्जिंग और मेंटेनेंस पर खर्च करना पड़ रहा है.

सुरक्षा के चलते कम रखी जाती स्पीड

परिवहन निगम के अधिकारी इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस की कम स्पीड को लेकर तर्क देते हैं कि बस काफी ऊंची है, इसलिए बस की स्पीड नियंत्रण में रखी जाती है. ज्यादा स्पीड में संचालित की जाएगी तो इसके पलटने का डर है. अगर बस पलटेगी तो जान माल का नुकसान हो सकता है और बस भी काफी महंगी है, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से डबल डेकर बसों का संचालन कम स्पीड में किया जाता है.

लखनऊ रीजन को मिलीं थीं आठ डबल डेकर बसें

परिवहन निगम के अधिकारी बताते हैं कि आठ डबल डेकर बसें लखनऊ क्षेत्र को मिली थीं. इनमें से दो बसें कमता स्थित अवध बस स्टेशन से बाराबंकी के बीच ट्रायल के रूप में संचालित की जा रही हैं. छह डबल डेकर बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं. रूट चिन्हित करने के लिए रोडवेज के यातायात निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं. इसके तहत दो बसों को कमता बस स्टेशन से एयरपोर्ट के बीच संचालित कराया जायेगा, जबकि दो बसों को लखनऊ-कानपुर के बीच चलाने पर मंथन हो रहा है. दो बसें लखनऊ-बाराबंकी के मध्य चलेंगी. रूट तय होने के बाद डबल डेकर बस का किराया और टाइम टेबल तय करके बसें संचालित कराई जाएंगी.

राजधानी में चली थी पहली डबल डेकर बस

राजधानी में पहले कमता से एयरपोर्ट तक के लिए एक ई-डबल डेकर बस का संचालन लखनऊ सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने की थी. जिसे बाद में पर्यटन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया था. ये बस अब लखनऊ दर्शन सेवा में लगी है. बता दें कि परिवहन निगम को करीब डेढ़ साल पहले आठ ई-डबल डेकर बसें मिली थीं. इनमें से दो बसें लखनऊ-अयोध्या रूट पर संचालित कराई जा रही हैं. वहीं छह डबल डेकर बसें डेढ़ साल से डिपो में ही कंडम हो रही हैं. अब जाकर चार बसों को लखनऊ में चलाने के लिए योजना बनाई जा रही है.



पटरी पर आ जाएगी बस सेवा

UPSRTC लखनऊ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक अमर नाथ सहाय का कहना है कि लखनऊ से अयोध्या के बीच संचालित हो रही इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बसों का किराया कम किया है, जिससे यात्री इस बस से सफर करें. गर्मी में बस यात्रियों की यात्रा के लिए काफी बेहतर है, क्योंकि यह एसी बस है इसमें पॉल्यूशन भी नहीं होता. जहां तक यात्रियों की कम संख्या की बात है तो यह सही है, लेकिन संख्या बढ़ाने के लिए ही किराया कम किया गया है. लोड फैक्टर बढ़ भी रहा है. धीरे-धीरे यह बस सेवा पटरी पर आ जाएगी.

स्पीड का इश्यू डबल डेकर बस में इसलिए रहता है क्योंकि बस की ऊंचाई काफी ज्यादा है. अगर स्पीड से चलेगी तो अनियंत्रित होने का खतरा है. अगर ऐसा हुआ तो यात्रियों के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है. लिहाजा, इस बस की स्पीड को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कम पर ही संचालित किया जाता है. इससे थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है.



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